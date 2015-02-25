علی عسکری در گفتگو با مهر در مورد مالیات تولیدکنندگان گفت: بخش بالایی از مالیات ها، از تولیدکنندگان دریافت می شود و نزدیک به ۵۵ درصد درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی که عمدتا تولیدکنندگان هستند، دریافت می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اگر تولیدکنندگان سود و درآمد داشته باشند از آنها مالیات اخذ می شود در غیراینصورت مالیاتی از آنها گرفته نمی شود، افزود: گرچه سازمان مالیاتی در چارچوب قانون عمل می کند اما مالیات را از تولید زمانی می گیریم که سود باشد.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور عنوان کرد: با توجه به این موضوع و برای اینکه تولید با مشکل نقدینگی مواجه نشود، مالیات تولیدکنندگان اگر سود کرده باشند، تقسیط می شود تا فشاری به آنها وارد نشود.

عسکری ادامه داد: اگر تولیدکنندگان زیان کنند به آنها مالیاتی تعلق نمی گیرد. مالیات انباشته ثبت می شود و در سالهای بعد اگر سود کرد در ابتدا جبران می شود و اگر درآ» دی باقی ماند به آن مالیات تعلق می گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اما در برخی موارد تولیدکنندگان به ویژه آنهایی که فعالیت بازرگانی می کنند، سودآور هستند اما مایل به پرداخت مالیات نیستند که در مورد آنها ممکن است که شدت عمل به خرج دهیم، زیرا واقعیت این است که آنها مشکلی برای پرداخت مالیات ندارند اما نمی خواهند که بپردازند.

وی اضافه کرد: اما با مودیانی که مشکلی با سازمان امور مالیاتی در پرداخت مالیات ندارد و ما هم از فعالیت و چرخه اقتصادی آنها اطلاعات داریم، کنار می آئیم.