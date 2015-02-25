به گزارش خبرگزاری مهر، محیط‌های زیبا با رنگ‌آمیزی جذاب و دوست‌داشتنی از مهمترین ویژگی این تصاویر در بازی خاله‌قزی به حساب می‌آید. بازی خاله‌قزی در تابستان سال ۹۴ راهی بازار خواهد شد و به‌زودی اطلاعات بیشتری از این بازی پلتفرمر که برای PC و پلتفرم‌های موبایل دردست ساخت است، منتشر خواهد شد.

این بازی رایانه‌ای در سبک پلت‌فرم دو بعدی تولید شده و از نظر هنری، سبک و سیاقی کاملا شاد و رنگارنگ دارد.

شخصیت اصلی بازی به نام خاله قزی، پیرزنی است که در اطراف شادی آباد زندگی می‌کند. بسیار باهوش و سرحال است و در عین حال هر روز منتظر بچه‌های دهکده است تا برای بازی کردن و درس‌ خواندن به خانه او بروند. یک روزی فرا می‌رسد که هیچ کدام از بچه‌ها به خانه‌ پیرزن مراجعه نمی‌کنند. پس از پرس و جو «خاله قزی» متوجه می‌شود که تمام بچه‌های دهکده دزدیده شده‌اند. خاله قزی هم به سراغ زیرزمین مخفی خود رفته و آخرین اختراع خود را که یک روبات شبیه به کدوتنبل است را راه می‌اندازد برای اطلاع بیشتر از ماجرای داستان منتشر انتشار بازی باشید.

بازی رایانه‌ای «خاله قزی» دارای مراحل متعددی بوده که تمام بک‌گراندهای بازی با دست طراحی و رنگ‌آمیزی شده‌است. جزئیات در طراحی‌های مراحل مورد توجه قرار گرفته و در عین حال جنبه‌ طنز در بازی کاملا حفظ شده است. از طراحی شخصیت «خاله قزی» تا دشمنان و غیره نشان دهنده اهمیت عنصر طنز برای بازی‌ساز بوده است.

«خاله قزی» شخصیتی دوست داشتنی قصه های کودکانه ما بوده که روایتگر داستان یک پیرزن تنها که در خانه کدوی متحرک خود زندگی و به جاهای دور و نزدیک مسافرت می کند و حتما شما کارتونی خاله قزی که از برنامه کودک بخش شده را به یاد دارید پیرزنی باهوش و مهربان که از قدیم تا امروز در یاد ایرانی‌ها مانده است.