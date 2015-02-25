به گزارش خبرنگار مهر، عبداله نادری صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی توسعه بخش ریز بیان داشت: شهرستان جم ۵۲ هزار نفر جمعیت دارد که ۱۱ هزار نفر آن در بخش ریز زندگی می کنند و تعداد روستاهای این شهرستان ۷۷ روستا است که ۲۲ روستای آن به بخش ریز تعلق دارد.

وی افزود: بخش ریز ۲۴ شهید به انقلاب اسلامی ایران تقدیم کرده و خردسال‌ترین شهید کشور به این بخش تعلق دارد؛ ضمن اینکه مردم این بخش به ادب‌پروری و مهمان‌نوازی و وجود شخصیت های مهم فرهنگی مشهور است.

فرماندار جم اظهار داشت: نیروهای فعال و توانمند در حوزه های سیاسی اجتماعی و ورزشی در این بخش حضور دارند و مشارکت بسیار بالایی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته داشتند.

نادری با اشاره به طبیعت زیبا و جنگل گلوبردگان ۴۰ هکتاری بخش ریز گفت: این مکان ظرفیت بسیار خوبی برای گردشگری این شهرستان است.

وی ادامه داد: این شهرستان دارای نیروگاه برق ۱۰۰ مگاواتی و برای توسعه کشاورزی بسیار مستعد است.

فرماندار جم افزود: ۶۰ درصد مرکبات، ۵۰ درصد نخیلات و ۸۰ درصد صیفی جات شهرستان در بخش ریز تولید می‌شود و این بخش در تولید لیمو ترش با ۹۰ تن تولید در هر هکتار رتبه اول را در کشور داراست.

نادری ابراز داشت: امسال ۱۵ میلیارد ریال به راه ریز ـ سرچشمه که ۱۷ کیلومتر آن در ریز و ۱۸ کیلومتر آن در دشتی واقع شده، اعتبار منظور شده که تا کنون ۱۲.۵ میلیارد ریال آن تخصیص داده شده است.

وی بیان کرد: مقدمات احداث سد سرچشمه باغان فراهم شده و با بهره برداری از آن آب شرب و آب لازم برای توسعه کشاورزی شهرستان تامین می شود.

فرماندار جم گفت: برای ساخت مجتمع فرهنگی هنری ریز یک میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که ۴۰۰ میلیون ریال آن تخصیص داده شده است.

نادری از احداث دو فضای آموزش در شهرستان طی یکسال اخیر خبر داد و افزود: دو فضای آموزشی نیز در دست احداث است و دو خانه بهداشت و یک اورژانس جاده ای نیز در شهرستان ساخته می شود.

وی به احداث دو پارک تفریحی، احداث بلوار ریز، گازرسانی به دو روستا، احداث دو زمین چمن مصنوعی در روستاها و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی این شهرستان به عنوان برخی از اقدامات انجام شده در یکسال اخیر اشاره و اضافه کرد: ساخت راه ریز به دژگاه نیز در دست پیگیری است.

فرماندار جم با بیان اینکه یکی از عمده مشکلات شهرستان جم در حوزه راه‌های مواصلاتی آن است، اظهار کرد: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان بوشهر، ۱۰۰میلیارد تومان به این منظور اختصاص یافته و بخشی از اقدامات راه سازی آغاز شده است.

نادری احداث طرح آبخیزداری را واجب‌ترین کار برای این شهرستان برشمرد و گفت: ۵۷ میلیارد تومان به آبخیزداری جم و بخش ریز که قطب کشاورزی شهرستان است اختصاص داده شد.

وی تاکید کرد: اعتبارات اختصاص داده شده امسال به جم قابل مقایسه با سال گذشته نیست.