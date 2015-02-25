شهرداری مشهد ۹ میلیارد تومان به شركت های دانش بنیان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد صبح چهارشنبه در پنجاه و هفتمین جلسه علنی و رسمی كه در تالار شورا برگزار شد در ادامه تصویب بودجه سال ۹۴ شهرداری مشهد اختصاص مبلغ ۹ میلیارد تومان معادل سه دهم درصد از درآمدهای عمومی شهرداری است را به شرکت‌های دانش بنیان تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شد سه دهم درصد درآمدهای عمومی بودجه شهرداری و سازمان‌های وابسته را از طریق قرارداد با مراکز علمی و پژوهشی با اولویت مراکز رشد و دانش‌بنیان به منظور بهینه‌سازی روش اجرایی هزینه کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به شورای اسلامی شهر مشهد ارایه دهد.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی شهرداری مشهد در ارتباط با این مصوبه اظهار كرد: یکی از محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌ بنیان است که این شرکت ‌ها توسط پارک‌ های علمی و فناوری ساماندهی می‌شوند.

محمدمهدی برادران افزود: همچنین استفاده از توان شركت های دانش بنیان میتواند در راستای بهینه‌سازی و افزایش بهره وری شهرداری مشهد را در ارائه خدمات بهتر یاری كنند.

رییس كمیسیون فرهنگی نیز در این نشست اذعان كرد: متاسفانه در سال گذشته شهرداری مشهد نتوانست به صورت جدی به رشد و نیازهای شركت های دانش بنیان پاسخ دهد به طوریكه در بعضی موارد یك نامه برای امضا و تایید ۳ ماه در كارتابل باقی می ماند.



حسنعلی اخلاقی افزود: در همین راستا برای حمایت و توجه ویژه به شركت های دانش بنیان یك نماینده در شهرداری تعیین شود كه مطالبات آنان را به صورت جدی تری پیگیری كند.

حسن قدیری طرقی رئیس كمیسیون حمل و نقل ترافیك نیز در این جلسه و در ارتباط با ماهیت این تبصره تصریح كرد: ماهیت این تبصره براساس كمك مالی به شركت های دانش بنیان نیست بلكه استفاده از توان آنها است چنانچه تجربه سال ۹۴ در خصوص اختصاص بودجه ۹میلیاردی موفق آمیز باشد در بودجه سال ۹۵ قطعا سقف آن را افزایش خواهیم داد.