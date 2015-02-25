منطقه دریای عمان و خلیج فارس در تسلط برد موشکهای سپاه/پیام رزمایش

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگویی با شبکه خبر در حاشیه برگزاری رزمایش دریایی پیامبر اعظم ۹ سپاه با بیان اینکه تا این لحظه این رزمایش که با قدرت ایمان و فناوری حاصل شده توسط نیروی دریایی و هوافضای سپاه انجام شده، موفقیت آمیز بوده است، اظهار کرد: این رزمایش برای تمرکز بر روی شناورهای دشمن صورت گرفته است که امروز به نتیجه رسید.

وی افزود: در این رزمایش تمام موشک های شلیک شده به هدف اصابت کرد.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه این بخشی از رزمایش پیامبر اعظم ۹ است، گفت: آنچه تاکنون دیدیم روز دریایی این رزمایش بود و قسمت های دیگری را داریم و اقداماتی را باید در عرصه های دیگری با اعمال تاکتیک های مختلف انجام دهیم و انشاءالله برای فردا رزمایش زمینی آغاز می شود.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ما به همه دنیا اعلام کردیم این توانمندی هایی که امروز داریم برای برقراری امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز و صرفا بازدارنده است و برای اینکه دشمنان ما ممکن است قصدی برای به هم زدن و ایجاد ناامنی در منطقه داشته باشند، این رزمایش انجام شد که البته این احتمال وجود دارد.

به گفته سرلشکر جعفری، هدف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برقراری امنیت شناورهای نفت کش و تجاری در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس است.

وی پیام این رزمایش را پیام اقتدار نظام جمهوری اسلامی و امنیت صلح برای منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عنوان کرد و گفت: ما این پیام را به همه کشورهای جنوبی خلیج فارس می دهیم و اعلام می کنیم ما برادری خود را ثابت کردیم و مشکل ما تنها دشمنان فرامنطقه ای هستند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: امیدواریم این وحدت و برابری در میان کشورهای منطقه ای بیشتر شود تا دشمنان ما منطقه را ترک کنند.

سرلشکر جعفری تاکید کرد: امروز آن نقطه برجسته ای که بر روی هدف دشمن یعنی ناو هواپیمابر متمرکز شد در واقع تمرکزی است که این فناوری ها و سلاح ها با تاکتیک های مختلف به نمایش گذاشتند. این فناوری ها برگرفته از تجارب ما از بعد از جنگ تاکنون است.

وی با بیان اینکه ما یک تجاربی از زمان جنگ داریم که البته در آن زمان این سلاح ها و امکانات را نداشتیم، تصریح کرد: امروز هم تجارب زمان جنگ را داریم و هم فناوری ها و سلاح های پیشرفته را که باید آنها را به علاوه تجارب زمان جنگ کنیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: اگر این فناوری ها با نیروی ایمان پاسداران و بسیجیان مخلوط شود، قدرت بی نظیری را ایجاد خواهد کرد.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: ما نمی خواهیم این فناوری ها را روزی به امتحان واقعی بگذاریم، اما به نظر می آید که اگر خدای نکرده چنین روزی پیش بیاید بدون تردید از منطقه دریای عمان تا تنگه هرمز و خلیج فارس در تسلط کامل نیروهای دریایی سپاه است.

به گفته وی، تمام نقاط تنگه هرمز و خلیج فارس تا عمق منطقه در تسلط برد موشک ها، رادارها، شناورها و مین‌ریزی‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف این رزمایش را تامین امنیت در برابر دشمنان فرامنطقه ای عنوان کرد و گفت: این پیام بازدارنده است و اعلام می کند تا همه حواس خود را جمع کنند و تنها کار خود را انجام دهند و به حریم امنیتی جمهوری اسلامی که ما مدافع آن هستیم، وارد نشوند.

سرلشکر جعفری در پایان خاطر نشان کرد: امروز می توانیم بگوییم ما مدافع امنیت تنگه هرمز هستیم که این پیام را با برگزاری این رزمایش به تمام دنیا اعلام کردیم.