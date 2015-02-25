آمار سوختگی در ایران بالاست/ دو عامل افزایش سوختگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی در چهارمین همایش کشوری سوختگی که صبح چهارشنبه در مرکز همایش های رازی برگزار شد، بحث سوختگی را یکی از مشکلات نظام سلامت کشور دانست و گفت: ۱۰ تا ۲۰ درصد تخت‌های بیمارستان های عمومی کشور باید به بخش سوختگی تعلق گیرد.

وی با اعلام اینکه میزان سوختگی در ایران بالا است، افزود: مرگ و میر ناشی از سوختگی نیز در کشور با سیر متفاوتی از میزان مرگ و میر در دنیا حرکت می‌کند.

زالی با اظهار تاسف از اینکه سوختگی بیشتر در طبقات پایین جامعه رخ می‌دهد، گفت: رابطه عمیقی بین فقر و سوختگی وجود دارد. به این معنی که بیشتر افرادی که می‌سوزند از طبقات پایین جامعه هستند و با توجه به هزینه‌های زیاد سوختگی این طبقات به لحاظ اقتصادی و اجتماعی سقوط بیشتری می‌کنند. بنابراین باید بیشتر به این حوزه توجه کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، سوختگی را امری قابل پیشگیری دانست و افزود: دیگر نباید سوختگی را یک اتفاق تلقی کنیم. بلکه باید به این امر به عنوان موضوعی قابل پیشگیری نگاه کنیم؛ بویژه در کودکان زیرا که از ۹۵ درصد سوختگی در کودکان می‌توان جلوگیری کرد.

زالی در مورد عوامل ایجاد سوختگی نیز گفت: دو عاملی که در این زمینه وجود دارد یکی ایجاد فضای ایمن کار است که متاسفانه در کشور نکات ایمنی در هنگام کار رعایت نمی‌شود و به همین دلیل کارگران بسیار آسیب‌پذیرند. دومین عامل وسایل گرمایشی غیراستاندارد است بویژه اینکه افراد بی‌بضاعت از وسایل گرمایشی ارزان قیمت استفاده می‌کنند و این عامل باعث افزایش میزان سوختگی در کشور می‌شود.