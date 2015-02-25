پیام فوری سفارت آمریکا به شهروندان خود در کابل

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، روز گذشته سفارت امریکا در کابل، با انتشار پیامی فوری به شهروندان خود در مورد خطرهای احتمالی هشدار داد و اعلام کرد: «ستیزه جویان قصد دارند اواخر ماه فوریه سال ۲۰۱۵ چند حمله علیه اهدافی نامشخص در شهر کابل انجام دهند»

سفارت امریکا در کابل تاکید کرد که این تهدیدها علیه اتباع امریکایی در افغانستان است. این در حالی است که اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده امریکا روز یکشنبه طی یک سفر ناگهانی به افغانستان سفر کرد و از نظامیان خود بازدید نمود.

از حدود دو ماه پیش ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان به پایان رسیده است و هم اکنون نیروهای آمریکایی فقط وظیفه مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغان را دارند.

در حال حاضر امریکا حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی در این کشور دارد که قرار است امسال به نصف کاهش یابد. همچنین قرار است تا پایان سال ۲۰۱۶ تعداد این نیروها به سطح حضور در سفارتخانه برسد. با این حال گفته می شود کاخ سفید در حال تجدیدنظر در مورد این طرح است.