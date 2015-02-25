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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۸

رقابتهای بین‌المللی دو و میدانی معلولان امارات؛

یک نشان نقره ماحصل تلاش نمایندگان ایران در سومین روز مسابقات

یک نشان نقره ماحصل تلاش نمایندگان ایران در سومین روز مسابقات

نمایندگان ایران در سومین روز مسابقات بین‌المللی دو و میدانی امارات به یک نشان نقره دیگر دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، وحیدعلی نجمی در ماده دو ۴۰۰ متر کلاس T۱۲ با ثبت رکورد ۵۳ ثانیه و ۱۴ صدم ثانیه بعد از ورزشکاری از آفریقای جنوبی به نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی دست یافت و عنوان سوم این ماده به نماینده کامرون رسید.

دیگر نمایندگان ایران نیز به شرح زیر در مواد مختلفی با حریفان روبرو شدند و از دستیابی به مدال بازماندند:

* عنوان چهارم برای پیمان سلطانی در ماده دو ۴۰۰ متر کلاس T۳۶
* عنوان چهارم برای حمید امیری در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۴
* عنوان چهارم برای رمضانعلی دولابی در ماده پرتاب نیزه کلاس F۴۶
* عنوان پنجم برای ابوالفضل قلندری در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۶
* عنوان هشتم برای احمد علیخانی در ماده دو ۴۰۰ متر کلاس T۳۷

بر این اساس نمایندگان ایران تا پایان سومین روز مسابقات موفق به کسب یک طلا، ۴ نقره و ۲ برنز شده‌اند.

رقابتهای ورزشکاران ایرانی تا چهارشنبه شب در جریان است و کاروان اعزامی ظهر فردا به تهران بازخواهد گشت.

کد مطلب 2506346

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