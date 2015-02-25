یک نشان نقره ماحصل تلاش نمایندگان ایران در سومین روز مسابقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، وحیدعلی نجمی در ماده دو ۴۰۰ متر کلاس T۱۲ با ثبت رکورد ۵۳ ثانیه و ۱۴ صدم ثانیه بعد از ورزشکاری از آفریقای جنوبی به نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی دست یافت و عنوان سوم این ماده به نماینده کامرون رسید.

دیگر نمایندگان ایران نیز به شرح زیر در مواد مختلفی با حریفان روبرو شدند و از دستیابی به مدال بازماندند:

* عنوان چهارم برای پیمان سلطانی در ماده دو ۴۰۰ متر کلاس T۳۶

* عنوان چهارم برای حمید امیری در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۴

* عنوان چهارم برای رمضانعلی دولابی در ماده پرتاب نیزه کلاس F۴۶

* عنوان پنجم برای ابوالفضل قلندری در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۶

* عنوان هشتم برای احمد علیخانی در ماده دو ۴۰۰ متر کلاس T۳۷

بر این اساس نمایندگان ایران تا پایان سومین روز مسابقات موفق به کسب یک طلا، ۴ نقره و ۲ برنز شده‌اند.

رقابتهای ورزشکاران ایرانی تا چهارشنبه شب در جریان است و کاروان اعزامی ظهر فردا به تهران بازخواهد گشت.