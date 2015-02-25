متفاوت تر از بازی گذشته ظاهر می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز بهروز عطایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانطور که در دیدار رفت دو تیم شاهد بودیم تبریز از تیم های بسیار خوب لیگ امسال است. قطعا بازی سختی مقابل این تیم خواهیم داشت و تمام توان خود را برای پیروزی در این دیدار به کار می گیریم

وی افزود: تمام سعی و تلاش تیم بر این است که با پیروزی در این دیدار تکلیف صعود را به بازی سوم بکشانیم که قطعا این پتانسیل در تیم ما دیده می شود.

سرمربی تیم والیبال متین ورامین گفت: در حال حاضر چندین بازیکن ما دچار مصدومیت جزئی هستند روز گذشته نیز آرش کشاورزی از ناحیه آرنج آسیب دید اما مشکل خاصی برای حضور در ترکیب ندارند و با تمام توان مقابل شهرداری تبریز صف آرایی خواهم کرد.

لازم به ذکر استٰ تیم والیبال متین ورامین در چهارچوب دور برگشت مرحله پلی آف از ساعت ۱۷ امروز مهمان شهرداری تبریز در سالن شهید اقدمی است.

گفتنی است دور برگشت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی عصر چهارشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می شود که در یکی از حساس ترین و مهم ترین دیدارها تیم متین ورامین که در خطر حذف زودهنگام قرار گرفته باید به مصاف شهرداری تبریز برود.

تیم متین ورامین که بسیاری از کارشناسان حضور مدافع عنوان قهرمانی را در جمع چهار تیم پایانی محتمل می دانستند در دور رفت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال در سالن شهید گلعباسی ورامین در یک بازی دور از انتظار، سه بر یک بر حریف تبریزی خود باخت و کار خود را برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی سخت کرد.