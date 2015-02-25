پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هزار و ۱۰۰ مینی‌بوس فرسوده بالای ۲۵ سال در پایتخت داریم، گفت: اواخر بهمن جلسه‌ای با معاون محیط زیست رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و رئیس ستاد سوخت داشتیم که قرار شد برای نوسازی ناوگان، تامین اعتبار شود.

وی ادامه داد: پیش از این قرار بود برای نوسازی مینی‌بوس ها ۲۰ میلیون از سوی شهرداری، ۲۰ میلیون از طرف سازمان محیط زیست و ۱۸ میلیون نیز از طرف ستاد سوخت کمک شود که سازمان محیط زیست و ستاد سوخت سهم خود را در نوسازی پرداخت نکرده‌اند. در این جلسه قرار شد که سهم دولت تامین اعتبار شود و در اختیار ستاد سوخت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه طی هفته اخیر جلسه دیگری با حضور مدیران ستاد سوخت و شهرداری برگزار می‌شود، گفت: امیدواریم تا پایان سال نوسازی مینی‌بوس‌های فرسوده پایتخت تعیین تکلیف شود و به یک نتیجه قطعی برسیم.

سنندجی در پاسخ به این پرسش که در صورت افزایش قیمت مینی‌بوس، مشکلی در روند نوسازی ایجاد نخواهد شد، گفت: شهرداری با مینی‌بوس‌سازها قرارداد دارد و تمام ثبت‌‌نام‌ها انجام شده و مالکان مینی‌بوس‌های فرسوده نیز به مراکز اسقاط معرفی شده‌اند و امیدواریم زمان تحویل آن نیز زودتر تعیین تکلیف شود.

۱۰۰ اتوبوس دوکابین در راه تهران

وی با اشاره به خرید ۲۰۰ اتوبوس دوکابین با استاندارد یورو ۴، گفت: ۱۰۰ دستگاه از این اتوبوس ها بارگیری شده و طی روزهای آتی به تهران منتقل می‌شود و امیدواریم تا اواخر اسفند و یا اوایل فروردین ماه وارد ناوگان اتوبوسرانی شود. این اتوبوس ها در خطوط بی آر تی بکار گرفته می‌شوند، به ویژه برخی از خطوط بی آر تی که قرار است توسعه پیدا کند و اتوبوس های تک کابین که در این خطوط فعالیت می‌کنند، به سایر خطوط منتقل می‌شوند.

به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ۱۰۰ اتوبوس دیگر نیز بارگیری شده و ممکن است با فاصله کوتاهی به ناوگان اضافه شود.