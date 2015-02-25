اجرای تقاطع غیر همسطح ارغوان ایلام شتاب می گیرد

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون چند پروزه مهم راهسازی در استان ایلام در دست اجراست که نقش مهمی در توسعه زیرساختهای استان دارد.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین پروژه ها که در شهر ایلام قرار دارد، پروژه راهسازی تقاطع غیرهمسطح ارغوان شهر ایلام است که هم اکنون بیش از ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این مسئول اظهار داشت: برای اجرای این پروزه بیش از ۹ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که نقش مهمی در توسعه پروژه ها راهسازی شهری در استان دارد.

وی عنوان کرد: پروزه های راهسازی در استان ایلام از اولویتهای کاری استان به شمار می روند چراکه راه مهمترین نیاز استان است تا حجم سرمایه گذاری برای توسعه استان بیشتر شود.

پولادی بیان داشت: هم اکنون پروژه های مهم دیگری در محور ایلام به مهران، دره شهر، آبدانان، ایلام به کرمانشاه و...وجود دارد که برای توسعه استان ضروری و مهم هستند.