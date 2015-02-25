ایران به فناوری شیرین سازی گاز طبیعی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی توسط پژوهشکده توسعه فناوری های فرآورش و انتقال گاز پژوهشگاه صنعت نفت صبح امروز در این پژوهشگاه به بهره برداری رسید.

گازهای استحصالی از چاه های گاز همواره حاوی بسیاری از ناخالصی ها هستند که از جمله آنها می توان به گازهای اسیدی همچون کربن دی اکسید و هیدروژن سولفید اشاره کرد.

بر این اساس از دهه ۱۹۳۰ میلادی استفاده از آمین ها برای شیرین سازی گاز متداول شد و انواع آمین ها از نوع اول، دوم و سوم در فرآیندهای شیرین سازی به کار گرفته شد که هر یک نسبت به دیگری در حذف گازهای اسیدی قوی تر عمل می کردند.

بر این اساس توسعه آمین ها با کارایی بالا همیشه دغدغه محققان صنایع نفت و گاز بوده و در سال های اخیر ایران با هدف رفع گازهای اسیدی و انواع ناخالصی ها و گازهای طبیعی دستیابی به فرآیند تولید آمین برای شیرین سازی گاز را در دستور کار قرار داد.

حلال «پارسی سول» از جمله این آمین ها است که برای هر خوراک گازی توسط پژوهشگاه صنعت نفت طراحی شده است.

این فناوری علاوه بر حذف گازهای اسیدی در واحدهای شیرین سازی گاز طبیعی به کار گرفته می شود تا با مصرف انرژی کم و حذف ترکیبات گوگردی از گاز ترش در جهت تولید گازهای شیرین برای مصارف کشور مورد استفاده قرار گیرد.

این فناوری امروز با حضور مسئولان پژوهشگاه صنعت نفت در شرکت ملی گاز ایران رونمایی شد و در فاز نخست برای تست میدانی اولیه در پالایشگاه مسجد سلیمان مورد استفاده قرار گرفته است. این گاز تصفیه شده می تواند در خط لوله انتقال گاز در پالایشگاه های گاز و پتروشیمی کشور به کار گرفته شود و ایران را جزو کشورهای اصلی تولید کننده صنعت آمین در دنیا قرار می دهد.