تلاش برای بازگشایی راه های روستایی ریگان ادامه دارد

امین باقری در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان ریگان در شرقی ترین قسمت استان کرمان دارای دو اقلیم کوهستانی و کویری است و یکی از کم آبترین شهرستانهای استان کرمان می باشد.

وی تصریح کرد: بارش برف در این شهرستان به صورت نادر روی می دهد اما هم اکنون بر اثر بارندگیهای روزهای اخیر نزدیک ۲۰ روستا و منطقه عشایری در مناطق کوهستانی این شهرستان در محاصره برف قرار گرفته اند و راههای این روستاها دچار برف گرفتگی شدید است.

وی رفت و آمد به این روستاها را بسیار سخت دانست و افزود: صعب العبور بودن این روستاها موجب شده است بازگشایی راههای این روستاها بسیار سخت انجام شود اما کار در حال انجام است.

وی افزود: نیروهای امدادی به این روستاها اعزام شده اند و کمک رسانی لازم به روستاییان انجام می شود.

وی همچنین از رفع مشکل قطع برق تمامی روستاهای ریگان خبر داد و افزود: قطع برق بر اثر بروز طوفانهای شدید طی روزهای اخیر روی داده است و هزینه هنگفتی را به جای گذاشته است.

وی ادامه داد: کار وصل کردن برق روستاهای ریگان به اتمام رسیده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.