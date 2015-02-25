خانه تاریخی شعبانی مقدم کاشان از محل اعتبارات ملی مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان مهران سرمدیان با اعلام خبر فوق اظهار داشت: مرمت خانه تاریخی شعبانی مقدم با اعتباری بالغ بر دویست و پنجاه میلیون ریال از محل اعتبارات ملی به پایان رسید.

وی افزود: خانه تاریخی شعبانی مقدم از جمله خانه های منحصربه فرد شهرستان كاشان به شمار می رود،كه در دوره قاجار به دست معماران و هنرمندان آن دوره در سه طبقه ، طبقه فوقانی ، طبقه همكف و طبقه زیر زمین بنا گردیده است.

وی با بیان اینکه اطاق های این بنا در ضلع شمال دیده می شود و این بنا دارای پنج دری ستون ها و طاقچه ها و شاه نشین است، ادامه داد: این خانه تاریخی دارای درهای چوبی دو لنگه است، در سقف شاه نشین آن گچبری و آینه كاری زیبایی خود نمایی كند و سقف سایر قسمت ها دارای یزدی بندی زیبایی است كه نمونه آن در خانه معروف عباسیان موجود است.

سرمدیان اضافه کرد: نحوه اجرا به صورت مشارکتی با مالک خانه است که بیشتر آیتم‌های اجرایی مربوط به استحکام بخشی یرانی خبر داد و گفت: کف‌سازی، نماسازی و ساماندهی فضاهای داخلی است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان گفت: لایه برداری از تزئینات نمای بیرونی جبهه شمالی، مرمت بدنه های حیاط شامل تراشیدن اندود فرسوده دیوارها، اجرای مجدد اندود گچ و خاک و سفیدکاری بدنه ها و بازگرداندن جرزهای اصلی بنا، اجرای ازاره آجری سنتی دیوارهای حیاط، جمع آوری موزائیک کف حیاط و اجرا آجرفرش سنتی، اجرای هره چینی باغچه ها و پله های زیرزمین و از دیگر اقدامات مرمتی مهمی است که در خانه شعبانی مقدم انجام گرفت.

به گزارش مهر، خانه تاریخی شعبانی مقدم در تاریخ ۱۶دی سال ۱۳۸۷ با شماره ۲۴۴۶۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.