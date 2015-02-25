۲۰۰۰ بازرسی از سطح واحدهای آرد و نان لرستان صورت گرفت

محمد ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بهمن ماه سالجاری بیش از دو هزار و ۶۰۶ بازرسی از سطح واحدهای آرد و نان سطح استان لرستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به پرونده های تخلفاتی تشکیل شده در این زمینه عنوان کرد: در مجموع ۱۹۷ پرونده برای واحدهای متخلف آرد و نان استان طی این بازرسی ها تشکیل شده است.

مسئول هماهنگی، نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان ارزش ریالی پرونده های تخلفاتی تشکیل شده در این زمینه را ۴۶۲ میلیون و ۷۱ هزار ریال عنوان کرد.

ولدی با بیان اینکه در قالب این بازرسی ها ۱۵ واحد آرد و نان استان به دلیل گرانفروشی جریمه شدند افزود: همچنین برای ۸۹ واحد به دلیل کم فروشی، ۱۴ واحد به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد، ۹ واحد به دلیل عدم درج قیمت و ۵۳ واحد نیز به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و همچنین ۲۹ واحد به دلیل سایر تخلفات پرونده تشکیل شده است.