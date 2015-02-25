تأکید بربه روزرسانی قوانین ساختمانی/همایشی که بدون رئیس برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار فارس در صبح چهارشنبه در ششمین همایش مقررات ملی ساختمان با اشاره به اینکه باید به گونه ای برنامه ریزی شود که چنین همایش هایی بازخورد مثبت داشته باشد، گفت: امیدوارم این مراسم مانند خیلی از همایش ها بدون دستاورد نباشد.

محمد احمدی افزود: ساختمان به عنوان ثروت ملی و فردی به شمار می رود که به دلیل نداشتن قانون مناسب این سرمایه ملی به هدر می رود.

وی تصریح کرد: ساختمانها با مصالح خوب و مناسب ساخته نمی شود و به همین دلیل عمر کمی دارند در حالی که سازه های دوره ساسانی همچنان پا بر جا است.

استاندار فارس با اشاره به انتظار مردم از جامعه مهندسین، گفت: امیدواریم مهندسان با تدوین قانون و تدابیر مناسب کاری کنند که شاهد خسارت کمتری در بحث ساختمان باشیم.

احمدی با انتقاد از پایین بودن کیفیت آسفالت جاده ها تاکید کرد: عمر آسفالت جاده ها و خیابانها در ایران به چهار سال هم نمی رسید در حالی که آسفالت هایی وجود دارد که قبل از انقلاب انجام شده و تا به امروز هیچگونه مشکلی ندارند.

استاندار فارس با اشاره به عملکرد ضعیف برخی از ناظرین یاداور شد: اگر ناظرین بلند مدت به منافع ملی نگاه کند به خاطر یک نفع مقطعی از سود بلند مدت ملی نمی گذرد.

عدم وجود نگاه علمی در نگهداری ساختمان

در ادامه این همایش معاون وزیر راه و شهرسازی پس از قرائت پیام وزیر به این همایش، گفت: وزیر راه و شهرسازی به دلیل مشغله کاری نتوانستند در این همایش شرکت کنند اما این وظیفه را به من داد که پیام را برای حاضرین قرائت کنم.

حامد مظاهریان با اشاره به قوانین ساختمانی یاداور شد: با توجه به مجموعه قوانین ساختمان در کشور متوجه می شویم این قوانین در سال ۶۶ به روز شده و تاکنون تغییر نداشته است.

وی تصریح کرد: یکسری باید و نباید وجود دارد که با برگزاری چنین همایش هایی باید به روز رسانی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و قانونگذاری در مرکز دبیرخانه همایش های مختلف را در استانها ایجاد کرده ایم که دبیرخانه دائمی همایش مقرارت ملی ساختمان به شیراز رسید.

حاشیه های همایش

حدود دو ماه گذشته خبر برگزاری ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در صدر اخبار راه و شهرسازی استان و دیگر دستگاه های مربوطه قرار داشت و در اولین نشست خبری مدیر کل راه و شهر سازی فارس خبر از برگزاری همایشی بزرگ با حضور وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولین ارشد حوزه راه و ساختمان کشور خبر داد که امروز خبری از این افراد نبود.

اما صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این همایش معاون مسکن و ساختمان وزارت، مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، استاد دانشگاه شیراز، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به جای وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی در ردیف اول تالار حافظ شیراز نشستند.

نکته دیگر قابل توجه در مراسم افتتاحیه کمبود فضا برای میهمانان بود تا جایی که بخش زیادی از این دعوت شدگان در مقابل تالار و در حاشیه گذر هنر شیراز مشغول صحبت بودند.

از طرفی دیگر مشکل همیشگی برنامه های کشوری در شیراز در این همایش نیز دیده شده و در حالی که مجریان شیرازی امروز دیگر فعالیت های خود را در کشور پیگیری می کنند اما مسئولان برگزار کننده این همایش از "حیاتی" گوینده با سابقه خبر دعوت کرده بودند تا مجری این همایش باشد که این کار به طور حتم تحمیل هزینه به مجموعه ای است که شنیده می شود بنا به دلایلی قصد تعدیل نیرو دارد.

دیگر نکته قابل توجه این همایش عدم حضور نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی بود که نمره منفی دیگر را به مسئولین برگزار کننده همایش می دهد.

زمانبندی مراسم افتتاح ششمین همایش مقررات ملی ساختمان با شعار "مراقبت و نگهداری از ساختمان" از ساعت هفت صبح تا ۱۲ ظهر برنامه ریزی شده که حاضران پس از صرف نهار از ساعت ۱۵ در نشست های تخصصی در هتل همای شیراز شرکت خواهند کرد.

این همایش دو روزه عصر فردا در هتل هما خاتمه خواهد یافت که در این مراسم شهردار شیراز، معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان نظام مهندسی فارس سخنرانی خواهند کرد که طبق این برنامه باز هم خبری از مسئولین کشوری نیست.