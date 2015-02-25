به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز گذشته ه با حضور در جمع نمایندگان شرکتهای ژاپنی، در سمینار "تجارت پزشکی ایران و ژاپن" که با حضور نمایندگان شرکت های ژاپنی در محل سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) برگزار شد، با اشاره به اولویت موضوع سلامت در برنامه های دولت یازدهم، گفت: بر اساس قولی که رئیس جمهوری به مردم داده بودند ۹ میلیون نفر از مردم که فاقد بیمه بودند در حال حاضر بیمه شده اند و امروز تمام مردم ایران از بیمه برخوردارند.

وی با اشاره به نیاز ۴ میلیارد دلاری ایران به دارو در سال، افزود: بخش زیادی از نیاز از داخل تامین شده، اما بخشی از آن نیز از خارج از کشور تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت همچنین برای تجهیز ۵۷۰ بیمارستان های خود، برنامه ورود ۸۰۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی دارد. البته شرط اصلی این واردت انتقال تکنولوژی است. با توجه به رشد بالای علمی ایران، زمینه برای این انتقال فراهم است.

هاشمی با اشاره کاهش سهم ژاپن از بازار ایران در سالهای اخیر، اظهارداشت: ما تصور می کنیم احتیاط بیش از اندازه شرکتهای ژاپنی عامل این کاهش سهم بوده، در حالی که شرکتهای غربی جایگزین شرکت های ژاپنی در بازار ایران شده اند.

وزیر بهداشت، گفت: پس از امضای توافق ژنو، بخشی از دارایی ایران در کشور ژاپن با همکاری وزارت امور خارجه ایران و وزارت صنعت و تجارت ژاپن(متی) جهت خریدهای بشر دوستانه آزاد شده است. در قالب این مکانیسم ۳ بانک بزرگ ژاپن فعال هستند و تاکنون مبلغ زیادی جهت خرید به شرکتهای طرف قرار داد با ایران پرداخت شده است که البته اکثر این شرکت های غیر ژاپنی هستند و ما فکر می کنیم شرکت های ژاپنی می توانند از ظرفیت برای تجارت با ایران استفاده کنند.

در این همایش دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو و دکتر محمد قانعی رئیس انستیتو پاستور ایران هم در سخنانی به تشریح بازار دارو و تجهیزات پزشکی ایران و همچنین ضوابط ورود شرکت های خارجی به این بازار پرداختند.

در ابتدای این همایش هیرویوکی ایشیگه رئیس سازمان تجارت خارجی ژاپن، با تشریح همکاری های تجاری ایران و ژاپن، استقبال کشورش از حضور شرکت های ژاپنی در بازار ایران را اعلام کرد.

وزیر بهداشت یکشنبه گذشته جهت ملاقات با همتای ژاپنی خود و امضای یادداشت تفاهم همکاری حوزه سلامت بین دو کشور، عازم ژاپن شد و سه شنبه شب توکیو را به مقصد تهران ترک کرد.