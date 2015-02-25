به گزارش خبرگزاری مهر، به همت وزارت فرهنگ و ورزش جمهوری قزاقستان و همکاری سازمان کنفرانس اسلامی و شهرداری آلماتی، کنفرانس بین‌االمللی «آلماتی پایتخت جهان اسلام» روز گذشته(۵ اسفندماه) برگزار شد.

از جمهوری اسلامی ایران سید محمدحسین هاشمی، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این مراسم پیام وزیر کشورمان را قرائت کرد.

در این كنفرانس كه با موضوع پشتیبانی، هماهنگی و همکاری بین اعضای سازمان همکاری اسلامی و حضور وزیران فرهنگ کشورهای مستقل جامعه مشترک المنافع، شخصیت‌های علمی و فرهنگی، نماینده سازمان همکاری اسلامی برگزار شد، شهر آلماتی به عنوان «پایتخت فرهنگی جهان اسلام» در سال ۲۰۱۵ میلادی انتخاب شد.

از جمله اهداف این كنفرانس، می‌توان به پشتیبانی، هماهنگی و همکاری میان اعضای سازمان همکاری اسلامی، تبادل تجربه و تجزیه‌ و تحلیل تاریخ و فرهنگ جهان اسلام در چشم‌انداز پیش‌رو اشاره كرد.

آمادگی ایران برای معرفی فرهنگ اصیل اسلامی به جهانیان

در ابتدای این كنفرانس كه به منظور مطالعه و حفاظت از فرهنگ و سنّت اسلامی برگزار شد، هاشمی، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن تبریک انتخاب شهر آلماتی به عنوان پایتخت جهان اسلام به دولت و ملّت مسلمان قزاقستان، اظهار كرد: انتخاب این رویداد فرهنگی نشان از اهمیت بالای شهر آلماتی و عمق نشانه‌های فرهنگی در این شهر است.

وی آمادگی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از کشورهای فعال در جهان اسلام برای معرفی فرهنگ اصیل اسلامی به جهانیان اعلام كرد.

نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به «توسعه فرهنگ و همکاری‌ها در جهان اسلام» با رویکرد «غیر متمرکز»، گفت: بسط و توسعه فرهنگ اسلامی در کشورها، وابسته به بافت فرهنگی و اجتماعی هر جامعه است.

هاشمی در سخنانی پایانی خود، خاطرنشان كرد: واگذاری امور فرهنگ به اهل آن و متخصصان هر جامعه مورد تأکید خواهد بود بدین دلیل كه در راستای تحقق توسعه غیر متمرکز فرهنگ اسلامی در هر کشور مهم است.

از دیگر برنامه‌های جنبی این كنفرانس می‌توان به مصاحبه معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سه کانال تلویزیونی قزاقستان، خبرنگار صدا و سیمای ایران در آلماتی، قرائت پیام وزیر کشورمان و دیدار با وزرای فرهنگ تاجیکستان، تاتارستان، رؤسای اداره مسلمانان قزاقستان و روسیه اشاره كرد.

انتخاب شهری به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام از اقدامات سازمان همکاری اسلامی است و در سال‌های گذشته شهر اصفهان انتخاب شده بود.

‌این کنفرانس با شركت کشورهای جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، روسیه، قیرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان، تاتارستان، مصر، مالزی، اندونزی، عمان، کویت، افغانستان و سوریه برگزار و در آن موضوعاتی همچون گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها و ادیان، نقش و اهمیت شهر «آلماتی» در فرهنگ جهان اسلام، دین اسلام، دین مدارا و رحمت و حفاظت از سنت‌های معنوی و فرهنگی بررسی شد.