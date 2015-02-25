همه نقاط حادثه خیز استان کرمانشاه تانیمه اسفند آشکار سازی می شود

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود ۸ هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی در استان کرمانشاه، اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد این راه‌ ها در مناطق کوهستانی قرار دارند که همین امر توجه بیشتر به این مناطق را ضروری می‌ کند.

وی در ادامه از وجود ۲۶۱ نقطه حادثه خیز در جاده های استان کرمانشاه و تلاش برای حذف این نقاط خبر داد.

چشمه خاور با بیان اینکه ما برای رفع این نقاط، برنامه سالیانه داریم، گفت: در سال جاری حذف ۱۴ نقطه پر حادثه استان از جمله گردنه عین الکش در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه از آشکار سازی تمامی ۲۶۱ نقطه حادثه خیز استان تا نیمه اسفند ماه خبر داد و افزود: این اقدام با استفاده از علائم آشکار سازی انجام خواهد شد.

سرپرست راهداری اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه در پایان از رانندگان خواست که به این علائم توجه کرده تا حادثه ای برای آنها به وجود نیاید.