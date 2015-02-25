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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱

در جلسه هیات مدیره پرسپولیس؛

اختیارات مدیرعامل به نژادفلاح داده شد/ اولین ماموریت اعلام شد

اختیارات مدیرعامل به نژادفلاح داده شد/ اولین ماموریت اعلام شد

هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس صبح امروز تشکیل جلسه داد و اختیارات مدیرعامل، به محمدحسین نژادفلاح تفویض شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، جلسه هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس صبح امروز چهارشنبه به ریاست جعفر کاشانی، رئیس هیات مدیره این باشگاه برگزار شد.

در این نشست محمدحسین نژادفلاح گزارشی از وضعیت جاری تیم و باشگاه و آخرین اقدامات انجام شده را ارائه کرد. نژادفلاح درباره مسائل مالی باشگاه نیز گزارشی داد.

در این نشست اعضای هیات مدیره کلیه اختیارات مدیرعامل را به محمدحسین نژادفلاح تفویض کردند. همچنین جعفر کاشانی رئیس هیات مدیره باشگاه به عنوان نماینده تام‌الاختیار باشگاه برای رسیدگی به امور دانشگاه علمی و کاربردی پرسپولیس انتخاب شد.

از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات مدیره، دادن ماموریت به محمدحسین نژادفلاح برای مذاکره با اسپانسر و توافق نهایی در این زمینه بود.

کد مطلب 2506385

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