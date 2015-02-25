۳۵۵ حادثه دیده از محورهای برفگیر گلستان نجات یافتند

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که برای ۲۱ نفر اسکان موقت و توزیع اقلام غذایی انجام شده، افزود: در طول این مدت انتقال یک بیمار دیابتی از روستای برفگیر سیجان، انتقال خانم باردار از روستا یورت کاظم در ارتفاعات مینودشت از جمله خدمات جمعیت هلال احمر به شمار می رود.

وی از انتقال مصدوم تشنجی در منطقه گلیداغ کلاله خبر داد و تصریح کرد: یک بیمار قلی در روستای پی دلدل از توابع مینودشت نیز به مرکز درمانی در شرایطی که این محورها برفگیر بوده و تردد خودرو دشوار بود، انتقال داده شد.

اکبری با بیان این نکته که ۲۱ تیم عملیاتی به همراه ۵۵ نجاتگر در این مدت مشغول خدمت رسانی به مسافران و حادثه دیدگان بودند، افزود: ۱۰ دستگاه آمبولانس، خودرو کمک دار و ۱۰ دستگاه ست نجات در این مدت به خدمت گرفته شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از فعالیت هفت خودرو تیم آفرود در مناطق برفگیر برای کمک رسانی به مردم خبر داد و گفت: استفاده از تیم آفرود(بیراهه نوردها) برای این عملیات سخت در روند کار تسهیل ایجاد کرده است.

وی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت تیم آفرود در علمیات های امداد و نجات، افزود: این تیم مهارت رانندگی در خارج از جاده و شرایط سخت را دارد تاجایی که در برف، باتلاق، کویر و کوهستان این رانندگان با تجربه با اصول حرفه ای که آموخته اند قابلیت به دسترسی مسیرهای صعب العبور را دارند.

مجتبی اکبری با بیان این نکته که رها سازی و بستن چرخ خودروهای در راه مانده از جمله اقدامات نیروهای هلال احمر گلستان بود، افزود: یک تیم ثابت در روستای چهار باغ به همراه تجهیزات و امکانات لازم برای افرادی که گرفتار برف و کولاک شده بودند، پیش بینی شد.

وی از استقرار پایگاه ثابت نجات در محورهای توسکستان، خوش ییلاق، تنگراه و منطقه کوستانی زیارت خبر داد و تصریح کرد: در هریک از این پایگاه ها ۵ نیرو به صورت مستمر آماده خدمت رسانی هستند.