وحدت بین مردم مانع توسعه نحله های انحرافی می شود

امیرعلی امینی راد در گفتگو با خبرنگار مهر زنجان ، با اشاره به برگزاری کار گاه آموزشی عرفان و نحله های عرفانی توسط تبلیغات اسلامی افزود: این کار گاه برای چهار سال متوالی است که دراستان زنجان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: کارگاه‌های آموزشی راهی برای آشنایی افراد با مسائل روز جامعه است و در این میان این کارگاهها برای بصیرت افزایی جوانان بسیار موثر است.

کار شناس فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: کارگاه‌ آموزشی نقد نحله‌های انحرافی و بررسی عرفان اسلامی با همکاری دبیرخانه تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش استان زنجان برگزار می‌شود.

امینی رادتاکید کرد: ایجاد بصیرت در بین کادر آموزشی و دانش‌آموزان از مهمترین اهداف برگزاری این کار گاه است و همچنین این کارگاه با هدف ایجاد بصیرت و آگاهی در بین معلمان و مربیان پرورشی و تقویت برنامه‌های دینی و قرآنی برگزار می‌شود.

وی گفت: دراین کارگاه آموزشی ۱۰۰ مربی و معلم پرورشی و ۱۰۰ روحانی حضور دارند.

کار شناس فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: روحانیون شرکت کننده در این کار گاه ها افرادی هستند که ائمه جماعت مدارس می باشند بنابراین شرکت این افراد در این کارگاه ها خروجی مثبتی را به دنبال دارد.

امینی راد گفت: برای شرکت کنندگان در این دوره ۸ ساعته مدرک و گواهی از سوی تبلیغات اسلامی صادر می شود.

وی با بیان اینکه عدم وجود وحدت باعث می شود که دشمن به ما نفوذ کند ابراز کرد: عدم وجود وحدت باعث ایجاد نحله های انحرافی در جامعه می شود و در این راستا بیداری اسلامی را مطرح می کنیم چرا که دشمن از بیداری اسلامی می ترسد.