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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نباید اجازه می‌دادند کرار چنین حرف‌هایی بزند

نباید اجازه می‌دادند کرار چنین حرف‌هایی بزند

عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن تاکید بر اینکه اگر حرفهای کرار کنترل نشود ،رواج پیدا می کند گفت: به پرونده کرار رسیدگی می کنیم.

عنایت الله دهمیانی یکی از اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد رسیدگی مجدد به پرونده کرار پس از حرفهای بحث برانگیز وی گفت: این نوع حرف‌ها اگر کنترل نشود رواج پیدا می کند. البته آن حرف‌ها یک نوع عکس العمل احساسی بود نسبت به حکم کمیته انضباطی اما به هر حال به آن رسیدگی می کنیم.

دهمیانی در ادامه افزود: نباید به او اجازه بدهند حرف‌های زشت و اینچنینی برزبان بیاورد. به هر حال کمیته انضباطی برحسب اتفاقاتی که ایشان رقم زد برایش موارد تنبیهی در نظر گرفته بود و اینکه بخواهد دوباره این بحث را به این شکل باز کند غلط بود.

این عضو کمیته انضباطی در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت رسیدگی به این موارد مطابق معمول پس از بررسی آقای حسن زاده در دستور کار قرار می گیرد ،درست مثل بقیه پرونده ها که به آنها هر روز رسیدگی می کنیم.

کد مطلب 2506390

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