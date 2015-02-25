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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱

کانال بلوار کشاورز بهسازی شد

کانال بلوار کشاورز بهسازی شد

اداره مسیلها و قنوات معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه ۶ در راستای بهسازی کانال بلوار کشاورز تعداد ۱۲ حلقه ورودی آب به کانال خاکریز آب حفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طلوعی رئیس اداره مسیلها و قنوات شهرداری منطقه ۶ ، گفت: به منظور بهسازی بلوار کشاورز و ممانعت از ورود ضایعات به کانال میانی اداره مسیلها و قنوات معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه ۶ اقدام به بهسازی کانال بلوار کشاورز کرد.

به گفته وی، در همین راستا تعداد ۱۲ حلقه ورودی آب به کانال خاکریز آب حفر شده است.

رئیس اداره مسیلها و قنوات شهرداری منطقه ۶ درباره ممانعت از آبگرفتگی کانال بلوار کشاورز خاطر نشان کرد: جهت جلوگیری از آبگرفتگی های احتمالی نیز ۴ عدد حوضچه زباله گیر در ضلع شمالی کانال بلوار کشاورز احداث و مشکل زباله های مربوطه در کانال میانی بطور کامل رفع شده است.

کد مطلب 2506391
نورا حسینی

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