کانال بلوار کشاورز بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طلوعی رئیس اداره مسیلها و قنوات شهرداری منطقه ۶ ، گفت: به منظور بهسازی بلوار کشاورز و ممانعت از ورود ضایعات به کانال میانی اداره مسیلها و قنوات معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه ۶ اقدام به بهسازی کانال بلوار کشاورز کرد.

به گفته وی، در همین راستا تعداد ۱۲ حلقه ورودی آب به کانال خاکریز آب حفر شده است.

رئیس اداره مسیلها و قنوات شهرداری منطقه ۶ درباره ممانعت از آبگرفتگی کانال بلوار کشاورز خاطر نشان کرد: جهت جلوگیری از آبگرفتگی های احتمالی نیز ۴ عدد حوضچه زباله گیر در ضلع شمالی کانال بلوار کشاورز احداث و مشکل زباله های مربوطه در کانال میانی بطور کامل رفع شده است.