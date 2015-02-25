به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ شهنازی دبیرکل ملی المپیک پس از پایان مجمع عمومی در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: دستور جلسه مجمع آتی مشخص است و براساس آن عملکرد باید گزارش بشود. این عملکرد شامل بخش مالی و غیرمالی که اعضای مجمع نیز این گزارش ها را مطالعه و نقطه نظرات خود را اعلام کردند.

وی افزود: همچنین کلیات برنامه های سال 94 طبق برنامه مطرح شد و در مورد حساب های سال 91 که باقی مانده بود مقرر شد تا پس از تایید موارد قابل پیگیری به هیات اجرایی تکلیف شود.

دبیرکل ملی المپیک درخصوص اساسنامه فدراسیون‌ها عنوان کرد: تنظیم اساسنامه فدراسیون‌ها در حوزه ملی المپیک نیست و وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش کشور و نهاد مسئول روی آنها کار می‌کند. ما به عنوان کمیته تنها مطالب را منتقل می‌کنیم.

شهنازی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پس از یک سال دبیرکلی ملی المپیک چه احساسی دارید؟، یادآور شد: از خدمت خیلی لذت بردم اگرچه امکانات و بودجه کم بوده ولی گله‌‎ای نداریم، افتخارمان این است که با کمک هم توانستیم برنامه‌ها را انجام بدهیم.

وی اضافه کرد: با همه کمبودها ساختیم و تلاش کردیم و به جای تمرکز روی کمبودهاف سعی‌مان را بیشتر کنیم. فدراسیون‌های ورزشی و قهرمانان و مربیان نیز همین کار را کردند.

دبیرکل ملی المپیک در پایان گفت: در المپیک لندن مقام هفدهم را کسب کردیم و اگر می‌خواهیم در رتبه‌ای بهتر قرار بگیریم، باید کارمان را بیشتر کنیم و برنامه‌ریزی برای پیشرفت و ارتقا داشته باشیم.