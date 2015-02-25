به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا حریری در جمع مدیران بنگاه های کوچک و متوسط، گفت: یکی از مهمترین تهدیداتی که پیش روی اتاق بازرگانی قرار دارد، عزم جزم بانک‌ها، بنگاههای خصولتی و هلدینگ‌های بزرگ برای حضور در اتاق بازرگانی است.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه بسیاری از بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط در طول چند سال گذشته به دلیل فعالیت‌های خاص اقتصادی برخی از هلدینگ ها، بانک‌ها و شرکت بزرگ خصولتی قربانی شده اند، اظهار داشت: فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی، مدیران صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی صنایع پلاستیک و پلیمری فراموش نکنند که که صاحبان هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی چه بالایی بر سر تولید و صنعت کشور آورده اند.

وی با بیان اینکه در طول یک دهه گذشته از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی سازی در بدنه دولت سهم شرکت‌‌های شبه دولتی و خصولتی از این خصوصی سازی بیش از ۹۲ میلیارد دلار بوده است، تصریح کرد: به عبارت دیگر نباید بگوییم که خصوصی سازی در کشور اتفاق افتاده بلکه به نوعی اختصاصی سازی انجام گرفته است.

حریری با تاکید بر اینکه هدف از حضور همه جانبه بانک‌های خصوصی، شرکت‌های بزرگ و هلدینگ های خصولتی حضور در اتاق خاموش کردن صدای انتقاد فعالان این پارلمان بخش خصوصی است، گفت: بنگاه‌داری خاص بانک‌ها، رابطه ناسالم بانک‌ها با مشتریان حتی با انتقادهای مقام معظم رهبری هم روبرو شده است؛ به طوری‌که ایشان تذکراتی جدی برای پویایی فعالیت‌های بانک ها در حوزه تولید و صنعت ارائه فرموده‌اند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با بیان اینکه خطری که امروز اتاق بازرگانی را تهدید می‌کند عضویت بانک‌ها، هلدینگ‌های و شرکت‌های بزرگ خصولتی است، بیان کرد: پتروشیمی ها در کنار بانک ها و هلدینگ ها به سمت اتاق هجوم آورده اند تا صدای بخش خصوصی واقعی در اتاق بازرگانی بیرون نیاید.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه پتروشیمی ها در کنار بانک ها و خصولتی ها قصد تصرف و غصب کرسی های اتاق بازرگانی را دارند، تاکید کرد: در فهرست‌هایی که به زودی منتشر خواهد شد، نام برخی از آقازاده‌ها، بانک‌ها، خصولتی‌ها و پتروشیمی‌ها مشاهده خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی و پلاستیک ها به لیست هایی که نام مدیران شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، هلدینگ های خصولتی و بانک ها قرار دارد، رای ندهند، گفت: فعالان صنعت آگاهانه لیست های ائتلاف های اتاق بازرگانی را رصد کنند و اجازه ورود به بانک ها، پتروشیمی‌ها و هلدینگ های خصولتی را به اتاق بازرگانی ندهند.

همچنین اسداله عسگراولادی نیز در این نشست گفت: هم اکنون بانک ها کمترین حمایت ممکن از بنگاههای تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط کشور را انجام می دهند و در طول چند سال گذشته این بنگاه ها هدف بیشترین آسیب‌ها قرار گرفته اند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه هم اکنون شرایط اقتصادی کشور در شرایط اضطراری قرار دارد، اظهار داشت: حتی در صورت توافق هسته ای ایران و غرب به چند سال زمان نیاز است تا امکان بازسازی اقتصاد کشور فراهم شود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه به توافق احتمالی هسته ای ایران و غرب خوش بین هستم، تصریح کرد: اما برای عادی سازی شرایط اقتصادی به زمان نیاز بوده و در مدت کوتاهی نمی توان انتظار عادی سازی شرایط را داشت.

وی با اشاره به ضرورت افزایش تعاملات اتاق بازرگانی با تشکل های صنفی، انجمن ها و اتحادیه ها، خاطرنشان کرد: مشکلات صنوف و به ویزه بنگاه های کوچک و متوسط باید در اتاق شنیده شود.

همچنین هرویک یاریجانیان رئیس هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران- مجارستان هم با تاکید بر اینکه در طول چند سال گذشته اتاق بازرگانی به سکوی پرش عده‌ای تبدیل شده است، گفت: اتاق بازرگانی جای دوپینگ اقتصادی نیست و صرفا تولید کنندگان واقعی و صنعتگرانی که بدون رانت موفق بوده اند باید در این پارلمان بخش خصوصی عضو شوند.

یاریجانیان، با اعلام مخالفت نسبت به عضویت بانک ها در اتاق بازرگانی تهران، گفت: بانکی که از تولیدکننده و صنعتگر سود ۲۸ درصدی تسهیلات و جریمه ۶ درصدی دیرکرد می گیرد چگونه از مشکلات واقعی تولید و صنعت خبر دارد.

یاریجانیان با بیان اینکه در برخی از گروهها، برخی از بانک ها عزم خود را برای حضور در اتاق بازرگانی تهران جزم کرده اند، اظهار داشت: هدف حضور برخی از چهره‌ها و یا بانک ها در اتاق کم رنگ شدن صدای انتقادها از نادیده گرفتن تولید و صنعت در کشور است.

وی با بیان اینکه در طول چند سال اخیر، صدای صنعت پلاستیک در اتاق شنیده نمی شود، تاکید کرد: در اتاق بازرگانی باید بدون ترس و هراس از منافع صنعت پلاستیک، پلیمر و ماشین سازان این صنعت حمایت کرد و قطعا کسی که وام دار گروه و دسته ای باشد نمی تواند این ماموریت را به خوبی انجام دهد.

عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران- چین با یادآوری اینکه هم اکنون بار اصلی تولید و تجارت کشور بر گردن بنگاه‌های کوچک و متوسط است، تاکید کرد: هلدینگ‌های بزرگ با هزاران کارمند و پرسنل که عنوان خصولتی را هم یدک می‌کشند، نمی‌توانند از منافع بنگاه های کوچک و متوسط حمایت کنند؛ چراکه مشکلات آن بنگاهها را نمی دانند.