ارائه مشاوره شغلی به دانشجویان از سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید یعقوبی با بیان اینکه طرح مشاوره شغلی تحت عنوان انطباقپذیری مسیر شغلی – تحصیلی دانشجویان ارائه می شود، افزود: قرار است این طرح با همکاری معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه ها و با هدف آمادگی تحصیلی و شغلی دانشجو جهت ورود به حیطه کار اجرا شود.
وی با تاکید بر اینکه گروه هدف این مراکز همه دانشجویان، خصوصا دانشجویان جدیدالورود هستند، اظهار کرد: این مراکز برای دانشجویان همه مقاطع مشاوره ارائه میدهند. یکی از گروه های هدف دانشجویان جدیدالورود که لازم است مرحله گذر از مدرسه به دانشگاه را طی کنند هستند.
رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با اشاره به نقش آموزش و پرورش در انتخاب رشته داوطلبان دانشگاه، گفت: آموزش و پرورش باید به مساله انتخاب رشته که زمینهساز انتخاب شغل افراد است توجه کنند.اگر آموزش و پرورش در این زمینه عملکرد خوبی داشته باشد، مشکل ما هم کمتر می شود.
یعقوبی ادامه داد: یکی از دلایل افت تحصیلی و مشروط شدن دانشجویان، انصراف آنها از دانشگاه،اخراج شدن آن ها و ورود آنها به کمیسیون موارد خاص، این است که آنها رشته خود را درست انتخاب نکردهاند و به آن علاقه ندارند. حتی اگر فرآیند انتخاب رشته به خوبی طی نشود، ما باید برنامهای برای افزایش انطباقپذیری دانشجویان با رشته تحصیلیشان داشته باشیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دانشجویان در شرف فارغالتحصیلی یکی دیگر از اهداف این طرح هستند، افزود: دانشجویانی که در شرف فارغالتحصیلی هستند، باید برای گذر از دانشگاه به کار و جامعه آماده شوند. بازدید از مراکز شغلی به منظور ارتباط با صنعت، پارکهای علم و فناوری و... از جمله برنامههای ما است تا فرصت شکار شغل برای دانشجویان را افزایش دهیم.البته هدف ما کاریابی نیست، بلکه افزایش امکان استخدام دانشجویان در بازار کار است.
رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در پایان گفت: در حال حاضر در حال آموزش مشاوران برای این مراکز هستیم و این طرح از سال آینده در دانشگاهها اجرا خواهد شد. درمورد دانشگاه آزاد هم باید گفت این دانشگاه ساختار مخصوص به خودش را دارد و میتوان از نظر نرمافزاری با آنها در تعامل بود.
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