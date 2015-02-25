به گزار‌ش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش بزرگ پیامبر اعظم ۹، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری مرحله اول این رزمایش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نیروی توانمندی در آب‌های عمان دارد، اظهار داشت: اگر ایران توانمندی‌هایی را بدست آورد، فناوری‌های آن می‌تواند در اختیار سایر کشورها نیز باشد و آنها بر روی این قدرت حساب کنند.

وی با اشاره به توانمندی‌های روزافزون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف خاطر نشان کرد: همه امکانات در اختیار سپاه در جهت صیانت از منافع ملی و حفاظت از کشور است و ابرقدرت‌های مستقر در منطقه نیز نمی‌توانند با افزایش ناو شرایط منطقه را عوض کنند.

رئیس مجلس با بیان اینکه استقرار نیروهای مسلح ما در منطقه مناسب بوده و تمهیدات خوبی در این زمینه اندیشیده شده است، تصریح کرد: این یک ظرفیت مهم برای کشور ما و منطقه است.

لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر برگزاری این رزمایش‌ها در قدرت دیپلماتیک کشور عنوان کرد: اصولا هر چقدر مؤلفه‌های استقلال را بیشتر نمایان کنیم، در گفتگوهای بین‌المللی نیز به نتایج بهتری دست خواهیم یافت.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس توجه خاصی در بررسی بودجه سال آینده به اعتبارات دفاعی داشته و در حوزه سیاسی نیز هر چقدر بر همگرایی سیاسی افزوده شود، دست پر ایران در صحنه بین‌المللی برجسته‌تر خواهد شد.