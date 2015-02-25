روزنامه «ایران» نوشت: این دوقلوهای ۱۰ ماهه که هر دو دختر هستند از زمان تولد از ناحیه شکم و سینه به یکدیگر متصل بودند و در معاینات اولیه مشخص شده بود آنها با شش، کبد، روده کوچک و بزرگ، حفره کلیوی و رگهای قلبی یکسان زندگی میکردند. از آنجا که تا پیش از این همه دوقلوهای به هم چسبیده با اندامهای مشترک از عمل جراحی زنده بیرون نیامدهاند، خانواده این دختران با پذیرش خطر احتمالی به عمل جداسازی دوقلوها رضایت دادهاند.
در این عمل جراحی نفسگیر که ۲۶ ساعت ادامه داشت ۱۲ جراح، شش متخصص اطفال و هشت پرستار ویژه اتاق عمل حضور داشتند که با تلاش بیوقفه توانستند مرحله اول جداسازی را برای نخستینبار در جهان با موفقیت به پایان برسانند.
این دوقلوها پیش از رفتن زیر تیغ جراحی پنج ساعت با روند خاصی در ناحیه شکم و سینه پوست بدنشان با بافتهای مصنوعی بزرگتر شده تا در عمل جراحی مشکلی به وجود نیاید. این عمل که نخستین جراحی موفقیتآمیز در نوع خود برای دوقلوهای بههم چسبیده با اندامهای مشترک بود، در بیمارستان تخصصی تگزاس انجام شده است.
در حال حاضر هر دو کودک در وضعیت نسبتاً خوبی بهسر میبرند اما به علت اینکه احتمال بروز واکنشهای شدیدی بعد از عمل وجود دارد، تحت مراقبت ویژه قرار گرفتهاند. تاریخ مرحله دوم این جراحی باتوجه به شرایط جسمانی کودکان تعیین خواهد شد. سخنگوی تیم پزشکی بیمارستان تگزاس پس از این عمل جراحی گفت: «ما پیش از انجام این عمل، مدل شبیهسازی شده کامپیوتری این جراحی را بارها مرور کرده بودیم و با آگاهی کامل مرحله به مرحله پیش رفتیم.»
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