سفر نتانیاهو برای روابط واشنگتن-تل آویو مخرب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سوزان رایس مشاور امنیت ملی باراک اوباما گفت که پذیرش دعوت کنگره از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای تار و پود روابط میان دو کشور مخرب است.

همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دعوت برای دیدار خصوصی با اعضای دموکرات کنگره در طول سفر خود به واشنگتن را رد کرده است.

نتانیاهو از سوی جمهوری خواهان کنگره آمریکا برای نطقی در کنگره به خصوص درباره مذاکرات مربوط به برنامه اتمی ایران دعوت شده است.

رایس گفت که تاکنون سیاست در روابط دو کشور تزریق نشده بود و این مایه خوشبختی بوده است.

او افزود در نتیجه تحولات چند هفته اخیر در ارتباط با این سفر اکنون در هر دو طرف، جناحی گری تا حدودی (به روابط) تزریق شده است.

او تاکید کرد که روابط دو کشور همواره فراجناحی بوده و حالا مردم آمریکا - و به گفته او اسرائیل - همچنان خواهان حفظ این نوع روابط، بدون تزریق مسائل حزبی هستند.