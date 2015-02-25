توزیع میوه شب عید از ۲۰ اسفند/ ۱۵۰ هزار تن مرغ ذخیره داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی، وزیر کشاورزی با حضور در نشست خبری سخنگوی دولت با اشاره به تمهیدات دولت برای تامین کالاهای شب عید گفت: امسال با پشتیبانی دولت، در زمینه تامین کالاهای اساسی و ذخایر کالاهای راهبردی همچون روغن، برنج، شکر، ذرت و گندم وضعیت خوبی داشتیم.

وی همچنین از توزیع میوه شب عید از روز ۲۰ اسفند خبر داد و گفت: دو محصول اصلی سیب و پرتقال به میزان کافی خریداری شده و در حال حمل به مراکز استان ها از جمله تهران است تا این اقلام به قیمت مناسب در بین شهروندان توزیع شود.

وزیر کشاورزی با اشاره به بازار مرغ گفت: ذخایر مرغمان تامین است و نزدیک به ۱۵۰ هزار تن ذخیره داریم.

وی افزود: مرغ هر کیلو ۵۵۰۰ تومان دم سردخانه تحویل مصرف کننده عمده و توزیع کننده ها داده می شود و مرغ منجمد به قیمت ۵۹۰۰ تومان امروز توسط دولت عرضه می شود.

نوبخت همچنین در تکمیل صحبت های وزیر کشاورزی در مورد سیاست حمایتی دولت نسبت به بخش کشاورزی گفت: یک تفاهمی میان سازمان مدیریت با وزارت جهاد به وجود آمده است و کشاورزانی که محصولات خود را برداشت کرده اند اما به هر دلیلی بازاری برای فروش محصولات ندارند مانند آنچه که برای گوجه فرنگی در جنوب کشور اتفاق افتاده است، قرار شد دولت برای صادرات و یا انتقال آن محصول به بازارهای داخلی کمک کند.

وی ادامه داد: دولت مقرر کرده است در هزینه حمل و نقل گوجه فرنگی برای ارسال به دیگر شهرها کمک کند و علاوه بر آن برای صادرات سیب زمینی نیز برای هر کیلو ۱۵۰ تومان یارانه صادراتی بپردازد.

در ادامه وزیر کشاورزی با اشاره به بازار برنج گفت: اساس چگونگی برخورد با واردات برنج این است که با تعرفه آن را کنترل و مدیریت کنیم و اساس تعرفه و نرخ گذاری هم این است که قیمت محصول خارجی به گونه ای باشد که آسیب به تولیدکنندگان داخلی نزند.

وی تصریح کرد: در فرایند سال اتفاقات زیادی می افتد مثلا یک دفعه در سطح جهانی برنج یا ذرت تغییر قیمت می یابد مثلا در سال ۹۳، ۲۰ درصد قیمت ذرت کاهش یافت و ما باید تمهیدات خاصی در طول سال پیش بینی کنیم که با سیستم مابه التفاوت آن را جبران کنیم یا روش هایی همچون ممنوعیت ها و محدودیت های واردات به کار بگیریم.

حجتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نمایندگان یک طرح دو فوریتی برای انتقال سازمان محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی دارند نظر شما در مورد این طرح چیست، گفت: این موضوع در مجلس به صورت طرح مطرح شده است و دولت تاکنون هیچ اظهار نظری نکرده است، البته مجلس هم اختیاراتی دارد و براساس مقررات کار خود را انجام می دهد اما نظر شخصی خود را در این زمینه می گویم.

وی تاکید کرد: سازمان محیط زیست یک سازمان فرابخشی است، یک دستگاه اجرایی نیست و این سازمان فرابخشی بیشتر مسئولیتش در زمینه نظارت، پایش، دیدبانی، پیگیری استانداردهای زیست محیطی و اعمال استانداردهای زیست محیطی در همه دستگاه ها است اما وزارت جهاد کشاورزی عمدتا یک دستگاه اجرایی است تا فرابخشی. لذا این ادغام به نظر من به مصلحت نیست اما قطعا مسئولین نیز اظهار نظرهای خود را دارند و هرچه قانون بگوید ما آن را انجام می دهیم.