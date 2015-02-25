فعالیت ستادهای هماهنگی سفر از ۲۵ اسفند/یونسکو میزبان جشن نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با حضور در نشست خبری سخنگوی دولت امروز با اشاره به تشکیل ستادهای هماهنگی سفر در کل کشور گفت: تمام امکانات دولت برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی بسیج شده است.

وی تصریح کرد: امسال امکانات اقامتی برای نوروز ۵۰ درصدبیشتر شده و امکانات اطلاع رسانی و همچنین امداد خودروی جاده ها را تا دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش داده ایم.

سلطانی فر با بیان اینکه حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ هتل یک تا سه ستاره در مناطق مختلف تا آغاز نوروز اضافه خواهد شد، گفت: برخی از هتل ها را بازسازی کرده ایم و هزار و ۱۰۰ هتل و ۵۷۰ هتل آپارتمان برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی آماده شده است.

وی با بیان اینکه هتل ها و هتل آپارتمان ها تنها ۱۰ درصد از تقاضای مسافران نوروزی را جواب می دهد، گفت: ۹۰ درصد از مسافران نوروزی در مدارس آموزش و پرورش و کمپین های اقامتی اسکان می یابند و بنابراین با توجه به رویکرد رئیس جمهور در توسعه گردشگری سال آینده از منابع صندوق توسعه برای افزایش هتل ها استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنین خاطرنشان کرد: از ۲۵ اسفند ماه ستادهای هماهنگی سفر در سراسر کشور عملیات خدمات رسانی خود را آغاز خواهد کرد.

سلطانی فر در ادامه در خصوص سفرهای داخلی گفت: سفرهای داخلی در طول سال به دو بخش پرحجم و پر ترافیک و یک بخش کم حجم تقسیم می شود که ما از ۳۶۵ روز سال ۱۰۵ روز پرترافیک داریم که ۲۰ روز ایام نوروز نیز شامل آن می شود.

وی همچنین با بیان اینکه تاکنون ۱۷ اثر ملی را توانسته ایم در یونسکو به ثبت جهانی برسانیم گفت: این آمار با توجه به آثار باستانی ایران قابل قبول نیست و ما هم اکنون ۲۰ پرونده و تقاضا در یونسکو داریم که در نوبت ثبت جهانی قرار دارند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: کاندیدای مان برای سال ۲۰۱۵ منطقه شوش است و علاوه بر آن قصد داریم ۱۱ قنات در نقاط مختلف کشور را به صورت زنجیره ای و در یک حرکت به ثبت برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: بودجه پژوهشگاه های سازمان میراث فرهنگی نزدیک به ۸۰ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است که من از مسئولین بابت این موضوع تشکر می کنم چراکه این پژوهشگاه ها در سال های گذشته خوابیده بود و عملا اقدامات موثری انجام نمی دادند.

قزاقستان و آذربایجان پیشنهاد ایران برای برگزاری جشن نوروزی ۹۴/ برگزاری جشن نوروز در یونسکو

سلطانی فر همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه جشن نوروز امسال در چه کشوری برگزار می شود گفت: جشن نوروز دو سال در ایران یک سال در ترکمنستان و یک سال در افغانستان برگزار شده است و امسال قرار بود که در تاجیکستان برگزار شود.

وی تصریح کرد: یک ماه پیش تاجیکستان از طریق راه های دیپلماتیک به ایران اعلام کرد که امکان برگزاری جشن را ندارد لذا وزارت خارجه نیز به دو کشور قزاقستان و آذربایجان برای برگزاری جشن نوروزی پیشنهاد داد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: با توجه به محدودیت های زمانی که داریم امیدوار نیستیم که این دو کشور میزبانی این جشن را بپذیرند.

سلطانی فر خبر از برگزاری جشن نوروز امسال در یونسکو داد و گفت: بعد از نزدیک به ۱۰ سال که از سوی ایران در یونسکو هیچ اقدام موثری نشده بود امسال طرحی را به عنوان جشن نوروز در یونسکو عملیاتی می کنیم لذا یک مراسمی در یونسکو به عنوان جشن نوروز برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه جاذبه های فرهنگی تاریخی مذهبی و زیارتی ما برای تعدادی از کشورها حائز اهمیت است گفت: ۴۰ کشور همچون ۱۵ کشور همسایه ۲۸ کشور خاورمیانه و مسلمان تعدادی از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای جنوب شرقی تمرکز ما برای جذب گردشگری است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جذب گردشگر را از دو منظر مورد توجه قرار داد و گفت: توسعه مبادلات فرهنگی و ظرفیت درآمد ارزی برای کشور در جذب گردشگر مورد توجه است اما متاسفانه تراز گردشگری ما سال های گذشته منفی بوده و خروجی مان بیشتر از ورودی مان است که ما باید تا پایان برنامه ششم این تراز را مثبت کنیم.

سلطانی فر ادامه داد: با توجه به رویکرد مناسب دولت یازدهم در چهار ماه امسال یعنی از تیرماه تا مهرماه تراز گردشگری مثبت شد و تعداد گردشگر ورودی بیش از تعداد گردشگر ورودی از خروجی مان بیشتر بود و در سال ۹۳ با یک افزایش قابل توجهی گردشگر به ویژه تورهای اروپایی مواجه بودیم.

وی با اشاره به مثالی در این زمینه ادامه داد: گردشگران آلمانی در طول ۶ ماه اول سال ۹۳ در مقایسه با ۶ ماه اول سال ۹۲ چهار برابر شده اند.