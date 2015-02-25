فقط 6 درصد اتوبوس ها پس از خرید دستکاری نشده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منفردی با اشاره به ایجاد تغییرات در اتوبوس های مسافربری از سوی رانندگان اظهار داشت: اصلی ترین مشکل این است که فرهنگ استاندارد در کشور جا نیفتاده است و تولید کننده و مصرف کننده، سازمان استاندارد را مانعی در جهت اهداف خود می داند.

وی افزود: این در حالی است که پس از انجام طرح فراخان بازرسی اتوبوس های اسکانیا، نتیجه بیانگر آن است که تنها 6 درصد خودروهای خریداری شده از سوی رانندگان دستکاری نشده اند و متاسفانه سازمان استاندارد پس از تولید نقشی در کنترل محصولات ندارد.

رئیس اداره خودروسازی سازمان استاندارد با بیان اینکه دستکاری اتوبوس از سوی راننده به کرات دیده شده است، تصریح کرد: آتش سوزی اتوبوس در جاده تهران - قم در سال گذشته نمونه بارز آن است که در مقابل سازمان استاندارد زیر سئوال رفته است.