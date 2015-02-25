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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۵

پرونده کرار جاسم روی میز حسن‌زاده رفت

پرونده کرار جاسم روی میز حسن‌زاده رفت

پرونده جدید کرار جاسم که در آن مصاحبه‌های وی تجمیع شده، به میز رئیس کمیته انضباطی رسید و باید دید موعد رسیدگی به این پرونده چه زمانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از محرومیت سه جلسه‌ای کرار جاسم بازیکن تیم فوتبال استقلال این بازیکن حرف‌هایی را بر زبان آورد که بررسی مجدد حرف‌ها و رسیدگی به آن، خود پرونده‌ای مجزا را تشکیل داده است.

طبق اخبار واصله مصاحبه‌های کرار در پرونده جدیدی تجمیع شده و روی میز حسن‌زاده برای اعلام نظر رفته است.

در واقع به محض اعلام نظر رئیس کمیته انضباطی، این پرونده نیز در جریان رسیدگی قرار می‌گیرد و در جلسه‌ای به صورت مشخص با حضور اعضای کمیته انضباطی رای جدیدی برای او صادر می‌شود.

باید دید با توجه به حجم موارد رسیدگی انضباطی چه زمانی این پرونده به جلسه رسیدگی می‌رسد؟ 

کد مطلب 2506414

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