به گزارش خبرنگار مهر، اردوي آماده‌سازی تيم ملي كشتی فرنگی ايران براي حضور رقابتهای قهرمانی آسيا در حالي از هفته آينده آغاز مي شود كه در ليست دعوت شدگان به اين اردو،‌خبري از بسياري چهره‌هاي نامدار و غايب در جام جهاني تهران نيست!

هر چند طبق نظر كادر فني، تمامي کشتی گیران ملی پوش در مسابقات جهانی 2014 ازبکستان و بازیهای آسیایی 2014 کره جنوبی، در صورت تمایل می‌توانند در اين اردو حضور داشته باشند.

بر اين اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 27 اسفندماه در خانه کشتی شماره یک تهران ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

59 کیلوگرم: محسن حاجی پور (مازندران) محمد نوربخش (تهران)

66 کیلوگرم: محمدعل گرایی (فارس) امین سوری (خوزستان)

71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) رامین طاهری (خوزستان)

75 کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) یوسف اخباری (تهران)

80 کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) علی زینتی رفاه (قم) میلاد خسروی (لرستان)

85 کیلوگرم: داود عابدین زاده (تهران) حبیب اله اخلاقی (خوزستان) مجتبی کریم فر (خوزستان)

98 کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)

130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) بشیر باباجان زاده (مازندران)

سرمربی: احد پازاج

مربیان: ناصر نوربخش، مجید جهاندیده، حمید باوفا، بهروز جمشیدی، مهدی شربیانی

پزشک: معرفی کمیته پزشکی

فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

ماساژور: مصطفی آزاد

سرپرست: حسن رنگرز