به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جریان سفر استانی به قم در جمع مردم این شهر در صحن حرم حضرت معصومه (س) با سلام و صلوات به مضجع این بانوی اسلام و همچنین گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب (س)، اظهار کرد: امروز باید از دلاوری‌ها و رشادت‌های آن بانوی گرامی اسلام سخن بگوییم.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم قم، مردم شهر ایثار، اجتهاد و فداکاری هستند، گفت: سلام و درود به همه شما مردم شریف شهری که اساس آن بر مبنای عشق به خاندان رسالت و علم و معرفت بنیانگذاری شده است.

رئیس‌جمهور افزود: آنهایی که به این شهر رونق بخشیدند، دلیلش این بود که قبل از اینکه مدفن حضرت معصومه (س) باشد، این شهر مدفن اهل بیت است و برای همه مردم ایران و سایر مسلمانان مقدس است.

روحانی با بیان اینکه مردم قم هیچ گاه حوزه علمیه، امام (ره)، روحانیت و انقلاب را تنها نگذاشته‌اند، به فروردین سال ۱۳۴۲ و کشتار طلاب در فیضیه اشاره کرد و افزود: این مردم قم بودند که به علما و طلاب در آن سال‌ها پناه دادند. ۱۵ خرداد ۴۲ بعد از سخنرانی امام (ره) در مدرسه فیضیه خبر به مردم قم رسید که امام دستگیر شدند که سپس همه مردم به همراه بسیاری از بزرگان از جمله آیت‌الله مرعشی نجفی و شهید حاج مصطفی خمینی در همین مکان یعنی صحن حضرت معصومه (س) اجتماع کردند.

وی با تشریح حوادث آن روز تاکید کرد: این صحن در ساعت ۸ صبح مالامال جمعیت بود و شاید کمتر این موضوع گفته شود و بسیاری ندانند که جرقه قیام ۱۵ خرداد با بانوان قم شروع شد. ساعت ۸ صبح بود که پس از سخنرانی، زنان از درب شمال با شمشیر وارد شدند و باید گفت چه شوری زنان قم به وجود آوردند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه قیام ۱۵ خرداد با حضور زنان فداکار این شهر در همین صحن شروع شد، گفت:‌ ساعت ۹ صبح بود که جمعیت از درب جنوبی همانند رودخانه خروشان بر روی پل و خیابان امام (ره) که قبلا خیابان تهران بود، حرکت کرد که ما در آن زمان با دژخیمان روبرو شدیم و تیراندازی‌هایی آغاز شد که مردم مقاومت می‌کردند.

روحانی ادامه داد: در آن زمان یک جوان ۲۰ ساله در کنار ما شهید شد و ما به سمت پل مسجد امام حرکت کردیم و من از روی پل دیدم، زنان روبروی مسجد امام (ره) با دژخیمان درگیر شدند و بانویی را دیدم که با گلوله دژخیمان به شهادت رسید.

وی با تاکید بر اینکه مردم قم در همه صحنه‌ها، امام (ره)، انقلاب و نهضت را تنها نگذاشتند، تصریح کرد: آن شور و هیجان مردم قم در مقاطع مختلف دیده می‌شد و در سال ۵۶ در مسجد امام (ره)، من به دعوت حوزه علمیه قم حاضر شدم و سخنرانی کردم و شب ششم به دلیل اهانت یک روزنامه به امام (ره)، غوغای بزرگی برپا شد و سپس در ۱۹ دی ماه مردم آن حماسه تاریخی را آفریدند و سینه خود را در برابر دژخیمان سپر کردند.

به گفته رئیس‌جمهور، قم در تمام مقاطع و در دفاع مقدس با تقدیم شهیدان و سرداران خود در خط مبارزه با استبداد و استعمار قرار داشت.

وی با بیان اینکه قم برای دولت و مردم تنها یک شهر محسوب نمی‌شود، گفت: قم یک نماد حیات دینی است و تعلق خاطر این دیار به خاندان اهل بیت به عنوان پناهگاه فکری و معنوی ملت معروف بوده است.

روحانی همچنین گفت: من خوش‌ترین ایام زندگی خود را در ۱۰ سال سپری شده در این شهر گذراندم.

رئیس‌جمهور پشتوانه دولت یازدهم را شهر قم عنوان کرد و گفت:‌ چشم‌انداز فردای این نظام و ملت در سایه اندیشه برآمده از حوزه علمیه قم است. حوزه علمیه قم به عنوان جایگاهی از همه عالمان در طول تاریخ و به ویژه در آن ایامی که شیخ موسس، آیت‌الله حائری یزدی به این شهر آمد و حوزه علمیه قم را بنیان نهاد، معروف شده است.

وی تاکید کرد: بعد از سال ۱۳۴۰ و تاسیس فیضیه، همه اندیشمندان به این حوزه شتافتند و بزرگترین افتخارات تاریخ علمی و سیاسی ما در حوزه علمیه قم رقم خورد. در این حوزه، امام (ره)، مقام معظم رهبری و مراجع بزرگ تقلید، تربیت شده‌اند و مرجعیت عامه شیعه را آیت‌الله بروجردی در همین حوزه بنیانگذاری کرد و قیام سال ۴۱ از حوزه قم شروع شد.

روحانی افزود: دین اسلام ما مسیر اهل‌بیت و تشیع زنده است، ‌چون قم و اجتهاد زنده است. اسلام به علم، دانش و عقلانیت استوار است، به دلیل اینکه شهر قم زنده است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه حوزه علمیه قم همواره در برابر اباحی‌گری، لاابالی‌گری، التقاط، تفسیر به رای، جمود و تحجر ایستاد، اظهار کرد: تحجر و التقاط نه تنها دنیای مردم را بلکه دین مردم را می‌سوزاند.

وی ادامه داد: تبدیل دین جامع و نجات‌بخش اسلام به دین خشک، جامد و خشن و غیرمنعطف به آن معناست که به نظام و دین ضربه وارد کرده است. اسلام، دین سمحه سهله است و دینی است که در چارچوب طاقت بشر قرار دارد. اسلام، دین هرج و مشقت نیست، بلکه دین نجات است.

روحانی با بیان اینکه ما به حوزه علمیه قم، مراجع، بزرگان و اندیشمندان آن افتخار می‌کنیم، گفت: در حوزه علمیه قم، هرگز عقل مطرود نبود و هرگز علوم عقلانی در کنار علوم نقلی در انزوا قرار نداشت، ما باید بدانیم که این حوزه، نهاد مستقلی بوده است و نهادی مستقل باقی خواهد ماند.

وی افزود: این حوزه بزرگ و مستقل هرگز زیر پرچم سیاست، حزب و جناحی نرفته است و نخواهد رفت.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: ما به حوزه علمیه قم، مراجع و بزرگان نیاز داریم، ‌ چرا که دولت به نظریه‌پردازی‌های دینی و فقهی همپای دانشگاه و دانشگاهیان احتیاج دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه حوزه علمیه قم مبدا تاسیس نهضت و حکومت اسلامی است، گفت: گرچه حوزه علمیه قم همواره حامی ولایت در زمان امام(ره) و مقام معظم رهبری بودند و هستند، اما همواره حوزه به صورت مستقل راه و مسیر خود را ادامه داده و خواهد داد و ما هم با صراحت اعلام می کنیم دولت به قم نیاز دارد و ما به نظریه پردازی های دینی، فقهی و عالمانه دین احتیاج داریم که همپای دانشگاه و دانشگاهیان از اجتهاد مجتهدان قم بهره ببریم. دولت امروز برای رفع مشکلات سیاسی و اقتصادی به قم نیازمند است.

وی افزود: من به مردم شریف قم اعلام می کنم این دولت به تمام وعده هایی که در ۲۴ خرداد سال گذشته داده است وفادار می ماند.

رئیس جمهور با اشاره به شعار این دولت مبنی بر نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان گفت: ما راهمان را ادامه می دهیم و همه مردم باید بدانند در طول ۱۸ ماه عمر دولت یازدهم ما در زمینه اقتصادی علی رغم تمام ویرانی هایی که از دولت گذشته به ما ارث رسیده است، با قدرت قدم هایی را با حمایت مردم، رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مراجع برداشته ایم که هر منصفی را به تعجب وامی دارد.

روحانی افزود: ما همواره به منتقدان احترام می گذاریم و به آنها می گوییم که شما همانند حامیان ما از حمایت های دولت برخوردار هستید.

وی تاکید کرد: اما تخریب در کشور جایی ندارد و تخریب گران تنها خانه کهنه خود را ویران می کنند.

رئیس‌جمهور خطاب به برخی افراد که تخریب را به جای انتقاد مد نظر اظهارات خود قرار می‌دهند، گفت: آنها مگر آمار اقتصادی این ۱۸ ماهه را خبر ندارند. مگر کنترل تورم را نمی‌بینند؟ مگر رشد اقتصادی را مشاهده نمی‌کنند؟ در این ۱۸ ماهه، هفت هزار واحد صنعتی نیمه تمام راه‌اندازی شده است. در این ۱۸ ماه، ۲۰۰ هزار هکتار زیر پوشش آبیاری مدرن فقط در سه استان خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.

وی افزود: این افراد مگر آمار را نمی‌بینند که سهولت کسب و کار ۲۲ رتبه نسبت به سال گذشته تغییر کرده است و از ۱۵۲ به ۱۳۰ رسیده است؟ مگر نمی‌بینند در زمینه گاز در ماه‌های گذشته ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز تولید شده است؟

روحانی با بیان اینکه ما همه باید نسبت به یکدیگر منصفانه قضاوت کنیم و واقعیت‌ها را ببینیم، گفت: ما در طول یک سال گذشته ظرفیت تولید نفت‌مان روزانه به ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است. بیایید آمار سال ۹۳ را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم. اگر کار مهمی صورت گرفته است، به دست شما مردم ایران انجام شده است.

رئیس‌جمهور خطاب به مردم قم، حوزه علمیه، اساتید و فضلا تاکید کرد: ما برای ادامه راه و توسعه، نیاز به اتحاد و همدلی بیشتر داریم و نهضت، صدایش از قم بلند شد و وحدت و برادری صدایش از حوزه قم به گوش همه ملت ایران می‌رسد.

وی افزود: باید صدای عقلانیت و اعتدال، از قم و حوزه علمیه قم به گوش همه جهان برسد.

روحانی خاطر نشان کرد: ما باید قدر این مردم فداکار قم را بدانیم که همیشه کنار امام و اسلام ایستادگی کرده‌اند.

رئیس‌جمهور به فعالیت‌های دولت یازدهم در سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه قدم‌های مهمی را در رابطه با جهان به ویژه همسایگان برداشته‌ایم. ما مسیر حل معضلات از جمله پرونده هسته‌ای را با اقتدار و بدون اینکه به صدایی از گوشه و کنار و حاشیه‌پردازی عده‌ای توجه کنیم، ادامه دادیم و تا نهایت ادامه خواهیم داد.

وی تصریح کرد: ما در زمینه هسته‌ای از سال گذشته تاکنون یک قدم مهم برداشتیم و آن توافق موقت بود و در سایه آن توافق، می‌دانید که بخشی از تحریم‌ها برداشته شد، ‌ چرا که تحریم، ظلم به مردم و توسعه، حق مردم ایران است.

روحانی با بیان اینکه ما به کمک خدا و با منطق و استدلال مذاکرات را ادامه می‌دهیم، خطاب به طرف‌های مذاکره‌کننده گفت: ملت ایران هرگز از مسیر توسعه علمی خود دست برنخواهد داشت و راه توسعه علمی را ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: طرف مذاکره ما بداند، پایان این مذاکرات و نتیجه توافق، باید برداشتن همه تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی باشد.

وی ادامه داد: ما از روز اول در این دولت در سازمان ملل اعلام کردیم که تحریم ضد حقوق بشر است و روز گذشته در ژنو در کمیسیون حقوق بشر این جمله مورد تاکید قرار گرفت که تحریم ضد حقوق بشر است. بنابراین ما در دنیا منزوی نیستیم، بلکه دیگران منزوی هستند.

روحانی تاکید کرد: ما در مذاکرات نه تحمیلی را می‌پذیریم، نه تحقیری را قبول می‌کنیم و نه ادامه تحریمی را خواهیم پذیرفت.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت همانند روزهای تاریخ این انقلاب، حمایت ملت و مخصوصا حمایت مردم قم و حوزه قم و مراجع قم را می‌طلبد، خاطر نشان کرد: ما می‌توانیم دست به دست هم دهیم و از پیچ و خم‌ها عبور کنیم.

روحانی در ادامه به طرح‌های در دست اجرا و بهره‌برداری شده اشاره و تصریح کرد: می‌دانید در بدو ورود ما، راه‌آهن قم آغاز به کار کرد. این راه‌آهن دو خطه برقی سریع‌الاسیر از تهران به قم و از قم به اصفهان زده شده است.

وی با بیان اینکه ما این طرح را شروع کرده‌ایم، ادامه می‌دهیم و آن را عملیاتی می‌کنیم، افزود: اعتبارات و ال‌سی لازم برای این کار که مجموعا دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است در چند روز گذشته گشوده شد. بنابراین با اطمینان اعلام می‌کنم که این طرح اجرایی خواهد شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به افتتاح صحن شرقی حرم حضرت معصومه (س)، گفت: البته صحن، کتابخانه و بخش‌هایی از این طرح باقی می‌ماند و ۳۰ درصد این طرح قبلا اجرا شده بود و ۷۰ درصد این طرح در بخشی که تکمیل شده، توسط دولت یازدهم انجام گرفته است و مابقی طرح انشاءالله ظرف سال ۹۴ و ۹۵ به اتمام نهایی خواهد رسید.

روحانی با اشاره به طرح آزادراه قم به گرمسار، گفت: این طرح امروز افتتاح می‌شود که تسهیل برای مردم قم و استان‌های همجوار و دیگر مسافران ایجاد خواهد شد. این مسیر که قبلا ایجاد شده بود، در این دولت تبدیل به آزادراه شش بانده شد و امروز افتتاح می‌شود.

وی به طرح آبرسانی از سد مخزنی «کوچ ری» به مردم قم اشاره کرد و گفت: این طرح تا فروردین سال آینده به اتمام می‌رسد که حجم ۲۰۷ میلیون مترمکعب را به قم می‌رساند و مردم قم پس از اجرای این طرح از لحاظ آب شرب و هم از لحاظ کیفیت و استمرار در شرایط خوبی قرار خواهند گرفت.

رئیس‌جمهور ادامه داد: البته از این طرح شهرهای دیگر هم استفاده خواهند کرد. اعم از گلپایگان، خوانسار، خمین، محلات، سلفچگان، ساوه و روستاهای اطراف که این کار با همت خود مردم و پیگیری‌های دولت انجام خواهد شد.

روحانی همچنین به توسعه تصفیه‌خانه آب قم اشاره کرد و گفت: این تصفیه‌خانه ظرف سال ۹۴ به اتمام می‌رسد که بالغ بر ۷۰ هزار متر مکعب آب را تصفیه می‌کند و بهره‌برداری آن در اوایل سال ۹۵ خواهد بود.

وی همچنین افزود: پیشرفته‌ترین تصفیه‌خانه فاضلاب کشور در قم ایجاد خواهد شد که از پسماند آن، یک نیروگاه ایجاد می‌شود. کل این پروژه در سال ۹۴ به اتمام خواهد رسید.

رئیس‌جمهور همچنین از ساخت یک بیمارستان بزرگ برای شهر قم خبر داد و اظهار کرد: ساخت بیمارستان هزار تختخوابی و مجهز در سال آینده آغاز می‌شود که بخش خصوصی برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده است و اگر بخش خصوصی نیز نباشد، دولت این یادگار را از خود برای مردم قم خواهد گذاشت.

روحانی با اشاره به طرح‌های در دست کار دولت در زمینه کشاورزی، خاطر نشان کرد: این طرح‌ها آبیاری مدرن و همچنین برنامه کشاورزی گلخانه‌ای است که برای امسال ۱۲ میلیارد اعتبار به منظور انجام این پروژه‌ها در نظر گرفته شده است و برای سال آینده اعتبار بیشتری جهت توسعه کشاورزی در استان قم در نظر خواهیم گرفت.

وی همچنین گفت: در زمینه صنعت و نیازمندی‌هایی که برای تکمیل طرح‌های صنعتی و سرمایه در گردش، وجود دارد، هر مقدار که نیاز باشد بانک مرکزی متعهد شده است تا از طریق بانک‌های عامل این کار را انجام دهد.

رئیس‌جمهور همچنین از تکمیل مجتمع فرهنگی قم با اعتبار شش میلیارد بودجه خبر داد و گفت: شش میلیارد بودجه دیگر هم برای ساخت این پروژه درخواست کرده‌اند که دولت به این امر متعهد است.

روحانی همچنین با بیان اینکه ما برای استان قم در این سفر ۳۰ پروژه مهم مد نظر داریم که این پروژه‌ها را در شورای اداری تشریح می‌کنیم، خاطر نشان کرد: کل اعتبار این پروژه‌ها ۳۷۹ میلیارد تومان است که بخشی از این پروژه‌ها در سال ۹۴ و بخشی از آن در سال ۹۵ به انجام می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه دولت خود را متعهد می‌داند برای خدمت به قم و توسعه این شهر و ایجاد یک زندگی راحت برای مردم قم همت کند، تاکید کرد: دولت در نظر دارد شرایط بهتری را برای زائرین مرقد مطهر حضرت معصومه (س) و همچنین زائرینی که به مسجد جمکران می‌آیند، در نظر بگیرند چرا که اینجا جایگاهی است که دو حرم در آن قرار دارد.

رئیس‌جمهور در پایان تصریح کرد: قم، حوزه علمیه را در قلب خود دارد که چشم مردم در اخلاق، معنویت و حل مشکلات فقهی، حقوقی و فرهنگی به این حوزه علمیه مقدسه است.

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