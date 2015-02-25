محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان دارای پتانسیل های کشاورزی، صنعتی و معدنی است که برای توسعه تمام این پتانسیل ها به آب نیاز داریم.

وی با اشاره به کاهش بارندگی های سال جاری اظهارداشت: ما تابستان سال گذشته نیز با چالش تامین آب برای استان مواجه بودیم و امسال این وضعیت تشدید شده است.

پور ابراهیمی افزود: نمایندگان مجلس در سال جاری رایزنی های بسیاری را برای رفع مشکل بی آبی در کرمان در راستای اجرای طرحهای انتقال آب و مکانیزه کردن آبیاری انجام داده اند و امیدواریم در سالهای آینده مردم کرمان نتیجه این پیگیری ها را ببینند.

وی اظهارداشت: صرفه جویی در مصرف آب به خصوص در زمینه کشاورزی که بیشترین برداشتهای آب را در آن شاهد هستیم ضروری است و باید در این خصوص ممانیزه کردن آبیاری، کشت جایگزین و بهبود عملکرد در سطح مورد توجه باشد و از کشاورزی سنتی جلوگیری می شود.

انتقال حوزه به حوزه آب دنبال شود

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون بیشترین برداشت های آب از دشت های کرمان صورت می گیرد و همین مسئله موجب شده است شاهد افت سطح آبهای زیرزمینی باشیم.

وی ادامه داد: ادامه این مسئله حیات در استان کرمان را با چالش مواجه می کند در کنار صرفه جویی در استفاده از آبهای موجود باید طرحهای انتقال حوزه به حوزه آب نیز در استان کرمان با جدیت دنبال شود و آینده نگری در این زمینه مورد توجه ویژه قرار گیرد.