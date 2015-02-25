طرح استقبال از بهار در شرق تهران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید طلوعی با اشاره به تقارن عید نوروز و بهار فاطمی گفت: برگزاری مراسم مذهبی شهادت بانوی دو عالم در مساجد و سرای محلات ۱۳ گانه از ویژه برنامه های نوروز امسال است.

شهردار منطقه هشتبه مناسب سازی معابر سطح منطقه در راستای اجرای طرح استقبال از بهار اشاره کرد و افزود: بر اساس تاکید مدیریت شهری در راستای مناسب سازی معابر جهت ترددآسان معلولان و جانبازان، مسیر عبوری معلولان و جانبازان در شرق تهران مناسب سازی شد.

وی افزود: روکش آسفالت، مرمت انهار، مرمت جداول، باز پیرایی کارگاه های ساختمانی و... از دیگر برنامه های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه هشت در طرح استقبال از بهار است.

طلوعی با اشاره به مرمت پل های عابر پیاده، بهسازی خط کشی ها، اصلاح هندسی، نصب علائم ترافیکی و... را از جمله برنامه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه هشت در طرح استقبال از بهار نام برد.

وی گفت: غبا رروبی مساجد، شستشو و رنگ آمیزی نماها، پاکسازی برچسب ها و پوسترها از جداره های شهری، پاکسازی و نظافت گاردریلها، جداول و المانهای ترافیکی و.. از دیگر برنامه های معاونت امور شهری شرق تهران در آستانه فرا رسیدن فصل بهار است.

طلوعی عنوان داشت: بازدید از زنان سرپرست خانوار، برگزاری مسابقات ورزشی در سطح محلات، برگزاری مراسم روز درختکاری در مدارس تحت عنوان دوست سبز، نصب بنر های فرهنگی با هدف ترویج شعائر اسلامی و با رویکرد استقبال از بهار، برگزاری مراسم پنج شنبه آخر سال، اجرای طرح سفره طبیعت به مناسبت روز طبیعت، تشکیل کمیته خیرین، برگزاری گرامیداشت سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و... از جمله ویژه برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه هشت در طرح استقبال از بهار است.

وی با اشاره به اجرای ویژه برنامه های بهار با مسجد افزود: با هدف نظافت و آراستگی مساجد در هفته پایانی سال، مساجد شرق تهران غبار روبی می شوند.

طلوعی با اشاره به توسعه فضای سبز عمودی در شرق تهران افزود: شهرداری منطقه هشت با کاشت انواع گلها و نهال های تزئینی و زینتی در بوستانها و فضاهای عمومی منطقه، شهروندان را برای استقبال از بهار آماده می کند.