به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدنژاد پیش ازظهر چهارشنبه در اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان، با بیان اینکه ۱۱ بندر تجاری بزرگ در کشور وجود دارد، افزود: ۱۱ بندر بزرگ در شمال و جنوب کشور وجود دارد که مهمترین آنها بندرشهید رجایی در هرمزگان است.

وی اضافه کرد: ۱۴۰ میلیون تن عملیات صادارت و واردات در سال گذشته از بنادر کشور صورت گرفته که در سال جاری این میزان با رشد خوبی روبرو بوده است.

سعیدنژاد ادامه داد: با توجه به تحولات در بخشهای سیاسی کشور امیدواریم این رشد با سرعت بیشتری در سال آینده روبرو باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با بیان اینکه ۵۳ درصد از مجموعه عملیات دریایی در بندرشهید رجایی انجام می شود، افزود: بندر شهید رجایی با این حجم عملیات دریایی مقام نخست صادرات و واردات دریایی کشور را به خود اختصاص داده است و پس از آن بندر امام خمینی با ۳۵ درصد عملیات دریایی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: بخش عمده عملیات بین المللی کشور از دریا صورت می گیرد که این میزان ۸۵ درصد عملیات بین المللی کشور را در بر دارد که ۵۰ در صد این عملیات ها از بندرشهید رجایی صورت می گیرد.

وی با اشاره به طول پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتری سواحل کشور افزود: این میزان با احتساب تمامی سواحل شمال و جنوب و جزایر کشور است که نشان دهنده نقش دریا در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و ... مردم است.

سعیدنژاد به تغییرات اقلیمی طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: با تغییرات اقلیمی به ویژه در مسائل آبی باید به بحث توسعه دریا محور بیشتر توجه کرد واین امر نیازمند برنامه ریزی های کلان و عمده و نقشه راه است.

وی با اشاره به اینکه توسعه دریامحور نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است افزود: سرمایه گذاران می توانند در بنادر به ویژه بنادر کوچک که نقش عمده ای در زندگی مردم منطقه دارد و تکمیل پروژه های موجود دریایی در بنادر بزرگ شود ورود پیدا کنند و در این زمینه دولت و سازمان بنادر و دریانوردی از آنها حمایت های ویژه خواهد داشت.

وی به بخش مسافربری دریایی اشاره کرد و افزود: سال جاری تردد مسافربری دریای به مرز ۱۵ میلیون نفر رسید که در این بخش رشد ۱۴ درصدی را داشته ایم.

وی ادامه داد: در بحث مسافربری باید گفت ۹۵ درصد حمل و نقل مسافربری در استان هرمزگان بوده است که نشان دهنده نیاز ورود سرمایه گذاران درتمامی زمینه های دریایی در این استان است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با بیان اینکه بندر شهید رجایی هاب منطقه است افزود: بندرشهیدرجایی به عنوان هاب منطقه خلیج فارس مهمترین بندر ایران در رقابت با بنادر منطقه است.

وی ادامه داد: طی ۲۰ سال گذشته بنادری در منطقه رشد کرده اند که جزء بنادر بزرگ جهان مطرح هستند و تنها بندری که می تواندبا آنها رقابت کند بندرشهید رجایی است.

وی با بیان اینکه با کمک های استاندار هرمزگان میزان ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار به پس کرانه بندرشهید رجایی افزوده شده است گفت: بندرشهید رجایی ۲۴۰۰ هکتار مساحت دارد که با افزود شدن این میزان به ۴۸۰۰ تا پنج هزار هکتار خواهد رسید.

وی گفت: اضافه کردن این میزان پس کرانه به دلیل درخواست های متعدد بخش خصوصی برای حضور در بندرشهید رجایی و سرمایه گذاری در آن بوده است.