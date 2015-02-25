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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۸

سیاستگذاری جدید وزارت صنعت برای تولید/ صنایع دانش‌بنیان رشد کنند

سیاستگذاری جدید وزارت صنعت برای تولید/ صنایع دانش‌بنیان رشد کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایع دانش بنیان جدا و منفعل از سایر فعالیت‌های صنعتی نیست و تمام صنایع باید رویکرد دانش بنیان داشته باشند.

به گزارش محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به دستاوردهای دانش و فناوری با تاکید بر اینکه تحقیق و توسعه بخش لاینفک صنعت است، گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه باید ارتباطی طبیعی باشد و اگر صنعت ما همکاری خود را با مراکز دانشگاهی توسعه دهد، پیشرفت می‌کند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در هیئت مدیره واحدها ضرورت حضور یک عنصر علمی و دانشگاهی که ارتباط و پل قوی بین صنعت و دانشگاه بوجود آورد، احساس می شود.

وی با اشاره به فاصله صنایع کشور با صنایع پیشرفته دنیا تصریح کرد: هر چند سابقه صنعت نساجی و فرش‌بافی، شیشه‌گری و سفالگری ما به چهار هزار سال پیش بر می‌گردد. اما این صنایع  باید به روز و  دانش بنیان شود. و  صنعتی مثل خودرو باید منطبق با آخرین پیشرفت‌های کنترل نوین گردد.

نعمت‌زاده با تاکید بر ضرورت ایجاد اینگونه نمایشگاه‌ها در استانها گفت: پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی «علم تا عمل» با هدف به تصویر کشیدن توان فناوری استان‌های مختلف در اقتصاد دانش بنیان برگزار شده است.

کد مطلب 2506422

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