به گزارش محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به دستاوردهای دانش و فناوری با تاکید بر اینکه تحقیق و توسعه بخش لاینفک صنعت است، گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه باید ارتباطی طبیعی باشد و اگر صنعت ما همکاری خود را با مراکز دانشگاهی توسعه دهد، پیشرفت می‌کند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در هیئت مدیره واحدها ضرورت حضور یک عنصر علمی و دانشگاهی که ارتباط و پل قوی بین صنعت و دانشگاه بوجود آورد، احساس می شود.

وی با اشاره به فاصله صنایع کشور با صنایع پیشرفته دنیا تصریح کرد: هر چند سابقه صنعت نساجی و فرش‌بافی، شیشه‌گری و سفالگری ما به چهار هزار سال پیش بر می‌گردد. اما این صنایع باید به روز و دانش بنیان شود. و صنعتی مثل خودرو باید منطبق با آخرین پیشرفت‌های کنترل نوین گردد.

نعمت‌زاده با تاکید بر ضرورت ایجاد اینگونه نمایشگاه‌ها در استانها گفت: پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی «علم تا عمل» با هدف به تصویر کشیدن توان فناوری استان‌های مختلف در اقتصاد دانش بنیان برگزار شده است.