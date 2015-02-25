استخدام ۱۰۰۰ پرستار در مراکز درمانی تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش در مراسم روز پرستار افزود: در فطرت و ذات پرستاران نهاده‌هایی وجود دارد که این حرفه را به عنوان شغل و نوع خدمت به جامعه انتخاب کرده‌اند.

وی ادامه داد: خدمت در سازمانی که خدمات آن برای رفع مشکلات درمانی و معیشتی آسیب پذیرترین اقشار جامعه مصروف می‌شود؛ نعمتی الهی است.

نوربخش با بیان اینکه حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان مجموعه تأمین اجتماعی را پرستاران تشکیل می‌دهند، گفت: ۲۰درصد کل کارکنان سازمان پرستاران هستند که سازمان برای ارتقاء منابع انسانی در این بخش باید سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: از ارتقاء سطح دانش پرستاران تا فراهم کردن امکانات مناسب‌تر برای ارائه خدمت جزء این سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

نوربخش به بحث معیشتی جامعه پرستاران در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و گفت: برای بهره‌وری بیشتر، ایجاد انگیزه و تناسب معیشتی و سلامتی این قشر باید توجه ویژه شود.

وی اظهار کرد: به منظور ارتقاء سطح علمی پرستاران آموزش‌های ضمن خدمت و امکان ادامه تحصیل در رشته‌های مورد نیاز سازمان نیز اقداماتی انجام شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: باید طرح جدیدی در سازمان اجرا شود تا مدیریت سیستم‌های پرستاری بهبود یابد و شاهد ارتقاء فرایند مدیریت بیمارستانی باشیم.