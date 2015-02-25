به گزارش خبرگزاری مهر، حدود بیست سال است كه از تكنولوژی ارسال پیامک می‌گذرد و استفاده از خدمات پیام کوتاه در بین مردم از محبوبیت زیادی برخوردار است. از آن زمان تاکنون سالانه میلیاردها پیامك رد و بدل می‌شوند و نوجوانان و جوانان برای نوشتن پیام کوتاه زبان خاص خودشان را دارند. این امر موجب شده است که کارشناسان زبان و ادبیات بیم آن را داشته باشند که استفاده از این زبان خاص به تنزل سطح زبان و مهارت‌های نگارش منجر شود.

به منظور بررسی دقیق این موضوع ماهنامه انشا و نویسندگی با حمایت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی نشست تخصصی پیامک و زبان فارسی را برگزار می‌کند.

دکتر حسن ذوالفقاری استاد دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه آموزش فرهنگستان زبان و ادب فارسی دبیری علمی این برنامه را به عهده گرفته است. همچنین محمدرضا سنگری استاد دانشگاه، محمود اکرامی‌فر معاون سردبیر روزنامه جام جم، علی‌اصغر ارجی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی و جمعی دیگر از صاحب‏‌نظران، دیدگاه‏‌های خود را در خصوص تاثیر پیامک‌‏ها بر زبان فارسی بیان می کنند.

نشست تخصصی پیامک و زبان فارسی روز یکشنبه دهم اسفندماه از ساعت 14 تا 18 از سوی ماهنامه انشا و نویسندگی و با حمایت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در سالن اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار می‌شود. حضور علاقه مندان در این نشست آزاد خواهد بود.