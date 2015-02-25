۴۸ هزار خانوار لرستانی تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری هستند

قدرت الله مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۴۸ هزار خانوار روستایی و عشایری تحت پوشش صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان لرستان بوده و از خدمات این صندوق بهره مند هستند.

وی با اشاره به ارائه خدمات مختلف از سوی صندوق بیمه روستائیان و عشایر به خانوارهای تحت پوشش خود عنوان کرد: در حال حاضر ۱۱۵ کارگزار صندوق بیمه روستائیان و عشایر در سطح استان فعال بوده و به افراد تحت پوشش این صندوق خدمات ارائه می کنند.

مدیر صندوق بیمه روستائیان و عشایر لرستان بیان داشت: این کارگزاری ها توسط اشخاص حقوقی و از بین دهیاران و مسئولان تعاونی های روستایی و عشایری انتخاب شده اند.

مرادیان با اشاره به پرداخت مستمری فوت و از کار افتادگی از سوی صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان ادامه داد: در این راستا در حال حاضر ۴۲۰ خانوار روستایی و عشایری استان مستمری فوت و از کارافتادگی از این صندوق دریافت می کنند.

وی یادآور شد: همچنین ۱۲۰ خانوار روستایی و عشایری که عدم مشمول بیمه این صندوق اعلام شده بودند با پیگیری های صورت گرفته مشمول دریافت خدمات این بیمه شناخته شدند.

مدیر صندوق بیمه روستائیان و عشایر لرستان بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۴۸ هزار خانوار روستایی و عشایری از خدمات صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان بهره مند هستند.

مرادیان تصریح کرد: همچنین با احتساب افراد تحت پوشش این تعداد خانوار بیش از ۱۶۵ هزار نفر روستایی و عشایر استان از خدمات این صندوق استفاده می کنند.