شکست انحصار غرب با اولین فناوری بومی شیرین سازی گاز

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کاتوزیان در مراسم رونمایی اولین فناوری بومی شیرین سازی گاز «پارسی سول» که امروز در پژوهشگاه صنعت نفت رونمایی شد با اشاره به توسعه دانش فنی در حوزه نفت و گاز گفت: آنچه که اقتصاد کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد انرژی است و بر این اساس کشوری که از فناوری ها در عرصه منابع انرژی کمک بگیرد موفق تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه پا فشاری ها بر روی ارزش های انقلاب سبب شد قدرت های بزرگ دنیا ایران را تحت فشارهای مختلف قرار دهند افزود: در این زمینه تحریم هایی علیه ایران انجام گرفت که از نظر ما تهدید نبوده و فرصت قلمداد می شود به این ترتیب یکی از صنایعی که در حداکثر بهره برداری از این تحریم قرار داشت صنعت نفت و گاز بود اما ما تلاش کردیم در این حوزه به خودکفایی برسیم.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه محدودیت ها در چند سال اخیر بیشترین فشار را در صنعت نفت و گاز داشت گفت: علاوه بر دور زدن تحریم ها با تکنیک های خاص، برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی توسعه فناوری و به دست آوردن تکنولوژی را در دستور کار قرار دادیم.

کاتوزیان با بیان اینکه ایجاد سلطه اساسا قدرت دستیابی به اهداف را بیشتر می کند گفت: در راستای حرکت های پژوهشگاه صنعت نفت تصاحب تکنولوژی پارسی سول در دستور کار قرار گرفت تا نیاز صددرصدی کشور را در صنعت نفت و گاز محقق کند.

وی ادامه داد: با استفاده از این فناوری حلال هایی به دست آمد که برای استخراج میادین گازی در جداسازی گوگرد از گاز طبیعی به کار گرفته می شود و گازهایی را وارد خط لوله ها می کند که از استاندارد برخوردار باشد.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به شکست انحصار غرب در این فناوری گفت: مصرف سالانه این حلال ها در کشور بیش از ۱۰ هزار تن است که تا پیش از این از سوی کمپانی های معتبر دنیا تهیه می شد و هم اکنون این حلال ها در داخل کشور ثبت و برای تصفیه گاز مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته وی تاکنون لیسانس واحدهای شیرین سازی گاز از خارج کشور خریداری می شد که تحریم ساخت واحدهای جدید را با مشکل مواجه کرده بود اما اکنون با بومی سازی دانش فنی این فرایند علاوه بر انجام آنالیزهای کمی و کیفی در داخل کشور صرفه جویی اقتصادی بسیاری صورت می گیرد و با شکستن انحصار کمپانی های شل و «BASF» شکسته شد و از خروج میلیاردها تومان ارز از کشور جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح فناوری بومی شیرین سازی گاز با حمایت مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران به عنوان کارفرما توسط پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد و از ابتدای زمستان امسال در پالایشگاه گاز مسجد سلیمان در حال تست در مقیاس صنعتی است. حذف ترکیبات گوگردی از گاز خوراک، رساندن گاز به استاندارد خط لوله، خوردگی بسیار کم، حداقل مصرف انرژی، ظرفیت بالای جذب برای گازهای اسیدی، جذب گازهای گلخانه ای و تعیین فرمولاسیون محلول ها متناسب با نوع خوراک پالایشگاه های گاز از جمله مزیت های این طرح است.

ایران دارای دومین ذخایر گاز طبیعی در جهان است و برای بهره برداری از این سرمایه ملی پالایش گاز طبیعی نیازمند واحدهای شیرین سازی بوده که از حلال های آمینی استفاده می کند و استفاده از این حلال ها با راندمان عملکردی بالا مصرف انرژی کم را ممکن خواهد کرد. بر این اساس فرایند شیرین سازی گاز توسط حلال های آمینی با بومی سازی این فناوری در کشور مورد اجرا قرار گرفت.