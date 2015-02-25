عزاداری برای حضرت زهرا (س) به دور از هر گونه حاشیه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه سوگواری یاس نبوی، افزود: در راستای بهتر برگزار شدن عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) باید هیئتهای مذهبی برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی اظهار داشت: حضور دو دسته عزاداری زینبیه و حسنیه اعظم زنجان در عزاداری ها بسیار باشکوه و چشمگیر است و همه هیاتهای دیگر همانند سنوات گذشته این مراسم را با شکوه تر برگزار کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: خشنودی خداوند در خشنودی حضرت فاطمه زهرا(س) و غضب خداوند در غضب حضرت زهرا (س) است.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: حضور مردم در مراسم ساده و بی حاشیه باشد و حضور پر رنگی در مراسم داشته باشند.

وی تاکید کرد: همه هیاتهای مذهبی در روز شهادت فاطمه زهرا(س) به نام این بانوی بزرگوار باید پرچم داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: عزاداران درصحن امامزاده سید ابراهیم(ع) به مدت ۲۰ دقیقه عزاداری کنند و بعد وارد شبستان شده بعد از قرائت زیارت فاطمه زهرا(س) و سخنرانی روضه این بانوی بزرگوار را قرائت کنند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: عزاداری ها باید در شان این بانوی بزرگوار باشد و با توجه به اینکه ایام نوروز هم است برنامه ها باید مطلوب و با کیفیت برگزار شود.