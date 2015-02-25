سفیر آمریکا در سومالی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تایمز، باراک اوباما «کاترین دانانی» اولین سفیر خود در سومالی از سال 1991 را با هدف پایان دادن به خصومت ها با دولت موگادیشو انتخاب کرد.

سفیر جدید آمریکا در سومالی سابقه طولانی را در امور آفریقا داشته و انتخاب وی باید از سوی سنا مورد تایید قرار گیرد.

وزارت خارجه آمریکا این انتخاب را تاریخی خواند و از عادی سازی روابط میان دو کشور پس از آغاز دور جدیدی از روابط دیپلماتیک در سال 2013 خبر داد.

در همین رابطه جنیفر ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تصمیم کشورش برای افزایش حضور سیاسی خود در سومالی و همچنین بازگشایی سفارتش در موگادیشو خبر داد.