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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱

همایش کانون آئینی سنتی لرستان برگزار شد/شاهنامه خوانی نقال برجسته

همایش کانون آئینی سنتی لرستان برگزار شد/شاهنامه خوانی نقال برجسته

خرم آباد - همایش سالانه کانون آئینی سنتی لرستان با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین همایش سالانه کانون آئینی سنتی لرستان با حضور علی کورانی فر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان، حجت الاسلام حمیدرضا حنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، مسئول کانون آئینی سنتی لرستان و اعضای هیئت امنای این کانون برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سید سیامک موسوی از اعضای هیئت امنای کانون آئینی سنتی لرستان ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: این گردهمایی سالانه با حضور اعضای کانون در شهرستانهای مختلف لرستان برگزار شده است.

در ادامه این برنامه جابر موسوی نقال جوان الیگودرزی به اجرای برنامه پرداخت و داستان اشکبوس را از شاهنامه نقل کرد.

همچنین گروه آئینی سنتی الیگودرز در این برنامه به اجرای رقص آئینی خنجر پرداخت و گروه اعزامی سرنانوازی از دورود نیز اجرای برنامه داشت.

بنابر این گزارش در ادامه این همایش سید مصطفی سعیدی نقال برجسته کشور برای حاضران شاهنامه خوانی کرد که مورد استقبال و تشویق قرار گرفت.

سید مصطفی سعیدی شاهنامه خوان دورودی تنها بازمانده هنر نقالی در ایران است که همه ابیات شاهنامه را حفظ بوده و به واسطه مداح اهل بیت بودن، در سبک نقالی خود تلفیق منحصر به فردی از شاهنامه و احادیث و آیات قرآن ایجاد کرده است.

گروه آئینی شهرستان الشتر نیز در این برنامه به اجرای موسیقی اصیل لرستان پرداخت.

کد مطلب 2506436

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