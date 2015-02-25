۸ درمانگاه در مکه آماده خدمات رسانی به زایران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاضل شیرخانی افزود: در این درمانگاه ها که در هتل های محل اقامت زایران ایرانی در مکه مستقر هستند طبق شیفت بندی های خود به زایران ایرانی خدمات درمانی ارایه می دهد.



وی ادامه داد: در این درمانگاه پزشکان اعزامی نیز مستقر هستند تا بیمارانی را که برای بستری و یا امور پاراکلینیک نیازمند اعزام به بیمارستان هستند ، معاینه و اعزام کنند.



شیرخانی اظهار داشت: روزانه بین یک هزار و ۸۰۰ تا دو هزار و ۱۰۰ زایر در این درمانگاه ها معاینه می شوند و در دوره امسال، ۸۰ مورد امور درمانی دیالیز نیز انجام گرفته است.



وی، نظارت بهداشتی بر هتل ها و آشپزخانه ها را از دیگر برنامه های نمایندگی مرکز پزشکی در عربستان برشمرد و گفت: این کار به صورت مستمر و طبق استانداردهای موجود انجام می گیرد.



بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی سازمان حج و زیارت تا پایان مرحله اول اعزام های عمره تا ۲۰ اسفند ماه امسال تعداد عمره گزاران ایرانی به مرز ۳۲۰ هزار نفر می رسد .



در مرحله دوم اعزام های عمره نیز که از ۲۱ اسفند آغاز خواهد شد و تا ۲۷ خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت قرار است ۷۵۰ هزار زائر به عربستان اعزام شوند.