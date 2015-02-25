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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

همايش«بررسی جرائم رايانه ‏ای و فضای مجازی» در سمنان برگزار مي‏شود

همايش«بررسی جرائم رايانه ‏ای و فضای مجازی» در سمنان برگزار مي‏شود

سمنان - رئيس سازمان بسيج حقوقدانان استان سمنان از برگزاری همايش «بررسی جرائم رايانه‏ای و فضای مجازی» هفتم اسفندماه با حضور دكتر حسين ذبحی معاون قضايی دادستان كل كشور در سمنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم (عج) استان سمنان، حميد رضا رهايي گفت: همايش «بررسي جرائم رايانه‌اي و فضاي مجازي» با حضور اساتيد حقوقدانان بسيجي و فارغ‌التحصيلان رشته حقوق، قضات، وكلا، ‌كارشناسان حقوقي ادارات به همت سازمان بسيج حقوقدانان برگزار مي‌شود.

وي با اشاره به اهداف برگزاري اين همايش خاطرنشان كرد: اين همايش به منظور آشنايي حقوقدانان بسیجي استان با قوانين و مقررات جرائم رايانه‌اي و بررسي خلأهاي قانوني در اين حوزه برگزار مي‌شود.

همايش «بررسي جرائم رايانه‌اي و فضاي مجازي» با حضور عبدالصمد خرمآبادي معاون دادستان كل كشور، پنج شنبه از ساعت ۱۵ الي ۱۷ بعدازظهر در سالن اجتماعات اداره كل فني و حرفه‌اي استان سمنان برگزار مي‌شود.

کد مطلب 2506441

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