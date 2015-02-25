به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم (عج) استان سمنان، حميد رضا رهايي گفت: همايش «بررسي جرائم رايانه‌اي و فضاي مجازي» با حضور اساتيد حقوقدانان بسيجي و فارغ‌التحصيلان رشته حقوق، قضات، وكلا، ‌كارشناسان حقوقي ادارات به همت سازمان بسيج حقوقدانان برگزار مي‌شود.

وي با اشاره به اهداف برگزاري اين همايش خاطرنشان كرد: اين همايش به منظور آشنايي حقوقدانان بسیجي استان با قوانين و مقررات جرائم رايانه‌اي و بررسي خلأهاي قانوني در اين حوزه برگزار مي‌شود.

همايش «بررسي جرائم رايانه‌اي و فضاي مجازي» با حضور عبدالصمد خرمآبادي معاون دادستان كل كشور، پنج شنبه از ساعت ۱۵ الي ۱۷ بعدازظهر در سالن اجتماعات اداره كل فني و حرفه‌اي استان سمنان برگزار مي‌شود.