به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم (عج) استان سمنان، حميد رضا رهايي گفت: همايش «بررسي جرائم رايانهاي و فضاي مجازي» با حضور اساتيد حقوقدانان بسيجي و فارغالتحصيلان رشته حقوق، قضات، وكلا، كارشناسان حقوقي ادارات به همت سازمان بسيج حقوقدانان برگزار ميشود.
وي با اشاره به اهداف برگزاري اين همايش خاطرنشان كرد: اين همايش به منظور آشنايي حقوقدانان بسیجي استان با قوانين و مقررات جرائم رايانهاي و بررسي خلأهاي قانوني در اين حوزه برگزار ميشود.
همايش «بررسي جرائم رايانهاي و فضاي مجازي» با حضور عبدالصمد خرمآبادي معاون دادستان كل كشور، پنج شنبه از ساعت ۱۵ الي ۱۷ بعدازظهر در سالن اجتماعات اداره كل فني و حرفهاي استان سمنان برگزار ميشود.
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