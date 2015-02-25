ارزیابی تاریخ ۱۲۰ ساله موسیقی ایران در آلبوم «تو مرو»

فرزاد قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آلبوم «تو مرو» در سال ۸۸ ضبط شد که من آن را در سال ۹۳ خوانندگی کردم. در واقع این آلبوم ترکیبی از سازهای پیانو، ویولن و تنبک است. ویژگی که این آلبوم نسبت به کار قبلی من دارد نگاهی به ۱۲۰ سال گذشته موسیقی ایران از علی اکبر خان شیدا تا به امروز است که در واقع به نوعی روایتگر تاریخ ۱۲۰ ساله موسیقی اصیل ایرانی با تکیه بر آثار بزرگانی چون مرتضی محجوبی، جواد لشگری و سایر هنرمندان است.

قربانی بیان کرد: این موسیقی، موسیقی فاخری است که به طور حتم بنا به دلایل متعدد در کشورمان با مخاطبان کمتری مواجه است اما به اعتقاد من این اثر می تواند برای کسانی که دنبال موسیقی جدی هستند اثر قابل تأملی باشد. به این دلیل که اولا آلبوم یاد شده بر اساس آثار بزرگان موسیقی کشورمان که ستاره ای در آسمان فرهنگ و هنر این سرزمین هستند، تولید شده و ما باید بر این عقیده باشیم که این عزیزان چه در زمان حیات و چه بعد از حیات، همواره جایگاه بسیار رفیعی در میان ما دارند.

وی بیان کرد: موسیقی گلها معرف حضور اهالی موسیقی است، این موسیقی دربرگیرنده دوره طلایی از موسیقی ایران بوده که هم از نظر ملودی و هم از نظر تلفیق شعر و موسیقی در جایگاه بسیار عالی قرار گرفته؛ چراکه همه هنرمندانی که در ۸۰۰ ساعت ضبط این آثار موسیقایی در قالب برنامه گلها مشارکت داشتند همگی افرادی درجه یک و صاحب نام در عرصه موسیقی بودند.

آلبوم «تو مرو» با صدای فرزاد قربانی و اجرای آثاری ماندگار از بزرگان موسیقی ایران از نیمه دوم اسفندماه در بازار موسیقی منتشر می‌شود. در این آلبوم که قطعات ماندگار بزرگان موسیقی کشورمان از جمله پرویزیاحقی، مرتضی محجوبی، علی اکبر شیدا و جواد لشگری برای علاقه مندان ارائه شده است. در این آلبوم غزال ناظر فصیحی به عنوان پیانیست، ابراهیم نقدیان ویولن، پیمان اسماعیلی تنبک، مینا نوروزی دکلمه و در لوح تصویری یگانه حسینی نیا ویولن و فخرالدین غفاری تنبک حضور دارند.

تصنیف های تو بخوان، تو مرو، به او چه بگویم، روشنی و تصنیف ابوعطای غوغای هستی، تصنیف افشاری، چهار مضراب دشتی و آواز دشتی از جمله آثاری است که در این آلبوم تقدیم علاقمندان خواهد شد.



فرزاد قربانی در سال گذشته نیز آلبوم «صدای سبز باران» از آثار ماندگار استاد همایون خرم را منتشر کرد.